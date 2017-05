Partra vetve tornáznak a Fitnesznagyik

– Negyedik éve jövünk össze mi, nyugdíjasok tornázni. Tavaly decemberig a Napfényfürdőbe jártunk. Eleinte pár fővel indultunk, de annyira megszerettük az edzőnket és vele együtt a vízi tornát, hogy terjesztettük a hírét – mondta Papp Vera. Az asszony hozzátette, tavaly már 35-re duzzadt a létszám. Ürmösné Dombóvári Zsuzsanna megjegyezte, amellett, hogy szakszerű tornát kaptak jó gyakorlatokkal, Harkai Sz. Ádám akvafitneszedző értett a nyelvükön, szinte elrepült a heti két óra. Szerinte ritka az olyan fiatal edző, aki ilyen sokoldalúan képzett.Emellett rendkívül kedves az idősekkel, tudja, hogy segítsen nekik. Olyan jó hírét keltették, hogy férfiak is csatlakoztak hozzájuk. Zsulán Ágnes úgy fogalmazott, szeretik a fiatalember szakmaiságát, ezért érte őket csalódásként, hogy lecserélte a fürdő vezetése. Amikor egy másik csoport új edzőt kapott, ők összefogtak Ádámért, és kijárták, hogy náluk ő maradhasson, ám végül tőlük is mennie kellett. Harkai Sz. Ádám érdeklődésünkre elmondta, lejárt a szerződése, és nem hosszabbították meg. A csapat kiállt az edzőjéért és magáért, de úgy érzik, süket fülekre találtak.Az asszonyok tudják, hogy mások ezt hallva irigylik a problémájukat, de nekik fontos volt a közös munka. Az új edzővel nincsenek megelégedve a fürdőben. Szerintük nem az ő korosztályuknak megfelelő vízi tornát, hanem aerobikot kaptak, úgyhogy sokan otthagyták. Most hetente egyszer száraz edzést tart nekik Ádám. Ezt is élvezik, mert jó az ízületeiknek, a gerincüknek, az egyensúlyuknak és a hangulatuknak. A Fitnesznagyik – ahogy a tizenkét asszony magát nevezi – szívesen visszamennének a fürdőbe, mert vízben nem olyan megerőltető a gyakorlatsor, de csak Ádámmal.Megkérdeztük a Napfényfürdő Aquapolist. Tájékoztatásuk szerint a bérlethez kapcsolódó szolgáltatás nem az edzők személyéhez kötött. A hozzájuk érkező vendégek a Napfényfürdő szolgáltatásait vásárolják meg, amelyek feltételei minden vendég számára továbbra is a megszokott minőségben biztosítottak.