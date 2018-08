Pártvezető akar lenni Márki-Zay Péter

Akár elnök is lenne egy új ellenzéki pártban Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt szerda este. Azt is mondta, hogy neki nincs ideje az alapítással foglalkozni, azonban némileg ellentmondva magának arról is beszélt, hogy már több polgármesterrel is egyeztetett a kérdésről.



Neveket ugyan nem említett, de nem cáfolta a műsorvezető állítását, amely szerint LMP-ből kilépett Hadházy Ákossal – és Bod Péter Ákossal – közösen tervezik a mozgalmat. Az pedig nyílt titok, hogy Márki-Zay fő politikai szövetségese az MSZP bukott miniszterelnök-jelöltje, Botka László. Emlékezetes, hogy a vásárhelyi polgármester megválasztása után először Szegedre látogatott, ahova Botka László hívta meg.



Egyébként az sem derült ki, hogy mozgalom, vagy párt formájában képzeli el az új ellenzéki erőt Márki-Zay Péter, de azt elmondta, hogy több új ellenzéki alakulat is szerveződik, bár ő azt szeretné, ha csak egy ilyen lenne.



A polgármester azt a felvetést, hogy országos ügyek helyett inkább a saját városával kellene foglalkoznia, megfontolandó tanácsnak nevezte.



Márki-Zay Péter szerint az új ellenzéki erő létrehozása elsősorban a közelgő önkormányzati választás miatt sürgős, a miniszterelnökről pedig azt mondta, hogy „Orbán Viktor sorsa nem egy demokratikus választáson dől el."