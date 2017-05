Pataki András: Nyitni kell a fiatal alkotók felé

Nier Janka álma



A Szegedi Kortárs Balett társulatának egyik új tagja, Nier Janka az évad legjobb végzős növendéke díjat kapta a gálán modern-kortárstánc kategóriában. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium Táncművészeti Tagozatának végzős növendékének gyerekkori álma valósul meg, hogy Juronics Tamás társulatához csatlakozhat. Jankát először az Ajándékkoncerten előadott Carmina Buranában láthatja a közönség a szegedi szabadtéri színpadán.

Imre Zoltán hatása is benne van a társulat sikereiben – véli Pataki András. Fotó: Török János

– Büszkeséggel tölt el, hogy Zolihoz ilyen szorosan kapcsolódó díj tulajdonosa lehetek – árulta el. – Nagyon nagyra tartottuk őt, neki köszönhetjük, hogy ez a társulat megalakult, és mai sikereink személye inspiráló hatása nélkül elérhetetlenek lettek volna – hangsúlyozta Pataki András Korszakos jelentőségű volt itthon Imre Zoltán tevékenysége: nemcsak az önálló szegedi balett-társulat köszönhető neki, hanem a professzionális kortárs tánc meghonosításának úttörője is volt Magyarországon.– Imre Zoliról ami először eszembe jut, nem is konkrét élmény, hanem egyfajta szellemiség felismerése – idézte fel Pataki András az első emlékét a társulat alapítójáról.– A győri balettből még a rendszerváltás előtti időszakban jöttem át Szegedre, 1988-ban. Zoli abban az időben jött vissza Angliából, előtte évekig Németország vezető társulatainál táncolt, koreografált: érezhető volt a rá jellemző magas szakmai és intellektuális műveltség, nyitottság, a nemzetközi tapasztalat. Egyenrangú partnernek tartott bennünket, mindig tisztelet övezte őt, és laza, nagyon jó szellemiségű környezetet teremtett.

A „mesterük" szellemiségét őrzi a Szegedi Kortárs Balett, és januártól az NKA által felkarolt, 100 milliós alapból gazdálkodó Imre Zoltán-program is, amelynek Pataki András a kuratóriumi elnöke.– Ez a program kimondottan a pályára kerülő alkotóknak segít abban, hogy munkáik eljuthassanak a közönséghez, és biztosítják a financiális hátteret – magyarázta a táncművész.– Megpróbálja a fiatalok esélyeit javítani, hogy a saját csoportjukban versenyezhessenek a pályázataik, és ne kelljen versenyhátrányban lenniük a már befutottakkal szemben. Bízom benne, hogy a szezon kezdetekor már napvilágra kerülnek a kiírások: a fiatalok minél hamarabb pályázhassanak és juthassanak a számukra fontos forrásokhoz.Saját társulatukon belül adnak teret az alkotói ambíciókkal bíró táncosoknak: erre volt példa a Harmadik műszak és A munka gyümölcse.– Nyilván az Imre Zoltán-program épít az ehhez hasonló társulati kezdeményezésekre is – mutatott rá a munkájuk jelentőségére Pataki András. – Mindenképpen inspirálni fogja az együttesvezetőket, és megfelelő támogatást is ad ahhoz, hogy megszólítsák saját fiataljaikat, illetve hívjanak meg társulatukhoz ifjú alkotókat. Erre szolgál a 100 millió forintos alap, amellyel el tudjuk indítani és dinamizálni ezt a nálunk már jól működő kezdeményezést. Örülnénk, ha minél több társulat követné Imre Zoltán misszióját, és helyzetbe hozná a fiatal alkotókat: ahogy egykor bennünket is segített abban, hogy létrejöjjön a ma már Szegedi Kortárs Balett néven működő nemzetközi hírű társulat.