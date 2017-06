Pataki Ferencnél mindig van egy jó könyv - mi pedig a gyerekeknek gyűjtünk jó könyveket

Pataki Ferenc mindig hord magánál könyvet – ha van egy kis szabadideje, azt olvasással tölti. Fotó: Frank Yvette

Az. Ezzel a szlogennel indítottuk útjára adománygyűjtő akciónkat, amelyben 11 Csongrád megyei általános iskolának vásárolunk szórakoztató irodalmat. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a mai, felgyorsult világban is vannak még fiatalok, akik szívesen falják a nyomtatott betűket. Mivel azonban az iskolák könyvtárfejlesztésre nem kapnak pluszforrást, azok, akiknek családja nem engedheti meg magának, hogy megvásárolja a több ezer forintos regényeket, lemaradhatnak értékes, érdekes olvasmányokról. Ezért döntöttünk úgy, hogy olyan intézmények könyvtárait fejlesztjük, ahová sok hátrányos helyzetű fiatal jár.

A támogatott iskolák

Szegeden a Fekete István és az Alsóvárosi, Sándorfalván a Pallavicini Sándor, Mórahalmon a Móra Ferenc, Szentesen a Deák Ferenc, Csongrádon a Piroskavárosi, Csanádpalotán a Dér István Általános Iskola, a Kisteleki Általános Iskola, valamint Makón az Almási Tagintézmény, Hódmezővásárhelyen a Nádor Utcai Tagintézmény és Mindszenten a Dózsa-telepi Tagintézmény kap majd értékes könyvcsomagot.

Akciónkat több Csongrád megyei kötődésű ismert ember is támogatja. Pataki Ferenc , a Szegedi Nemzeti Színház színművésze is szívesen mesélt lapunknak arról, mi fogta meg a könyvekben.– A kötelező olvasmányok voltak az elsők, amelyekkel találkoztam. Bár előtte is voltak természetesen könyveim, azok inkább rövid, mese jellegű történetek voltak. Iskoláskoromban viszont nagyon megszerettem Gárdonyi Gézát: már az Egri csillagok előtt elolvastam A láthatatlan embert. Az pedig annyira tetszett, hogy a kötelező könyvébe is várakozva fogtam bele. Ha jól emlékszem, összesen háromszor olvastam el az évek alatt, máig meghatározó élményem. A történelmi regények aztán még sokáig kísértek: A kőszívű ember fiai is nagyon tetszett például.Pataki Ferenc elmondta, kiskorában a keresztapjától mindig könyvet kapott ajándékba, akkoriban azonban nem nagyon örült ennek.Mostanra viszont mindenki tudja róla, hogy a legnagyobb örömöt ezzel lehet szerezni neki. – Karácsonyra, születésnapra mindig könyvet kérek, és mindig van is nálam, így ha van egy kis időm, azt olvasással töltöm – mesélte. – Mostanában a délszláv írók műveit tanulmányozom, amivel egy teljesen új világ tárul elém.Az olvasás mindig jó, bármit is vegyen a kezébe az ember. Mert a történetekre mindenkinek igénye van, az olvasás pedig éppen ezt adja. Ráadásul szeretem benne, hogy mindenkinek a saját filmje pereg, miközben a sorokat követi, így nincs egyetlen regény sem, ami mindenkinek egyforma lenne – fogalmazott a színész.Az akciónkban kiválasztott iskoláknak szánt könyvek megvásárlásához számítunk olvasóink adományaira, amelyeket a Szegediek Rotary Clubja Alapítvány 10700062-42654908-51100005-ös számláján gyűjtünk. A megye minden városából választottunk intézményt, így minden adományozó biztos lehet benne, hogy pénzével környékbeli iskolásoknak ad értéket és élményt. A könyvcsomagokat terveink szerint még a tanév vége előtt átadjuk az iskoláknak.