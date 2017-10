Patkánnyal futottak össze az ötödiken is: rágcsálóinváziót emlegetnek a lakók Felsőváros egy részén

– Éppen a napokban tömtünk be öt akkora lyukat a garázs előtt, amibe nemcsak a kezem, de a lábam is belefért volna. Én szerencsére most nem láttam egy patkányt se, de láthatók a nyomaik, és sokan mondják a környéken, hogy bőven van belőlük – mondta el a Pille utcában tegnap egy nő, akit arról kérdeztünk, valóban megszaporodtak-e a fertőzéseket terjesztő rágcsálók a környéken.Arról értesítettek ugyanis olvasóink, hogy a Pille utca és a Felső Tisza-part közti paneleket és azok környékét elárasztották a patkányok.

– Az egyik szomszédom az ötödiken találkozott eggyel! Ezen a járaton itt vígan közlekednek föl-alá – mutatta Potóczki Lipót az egyik panelház alagsorában a vízvezeték-szerelvényeket rejtő szekrényben, hogyan jutnak be, és mennek tovább a rágcsálók bárhová a házban. – Betömtem üvegtörmelékkel kevert homokkal a lyukat, mert azt hallottam, hogy az használ, de másnapra kipucolták a patkányok. Úgyhogy most már csapdát tettem ide nekik – magyarázta.

A friss patkányürülék is arról árulkodott, hogy rendszeresen járnak a házba a rágcsálók. A férfi elmesélte, tavasszal a közeli Etelka sori garázsában a kishajója ülésének szivacsába rágták be magukat – ott is pusztultak. Szerinte akkor lett tele a környék patkánnyal, amikor a szomszédos, sokáig üresen álló pékség épületében tavasszal elkezdték az átalakítási munkákat. Úgy véli, az elhagyatott épületből spiccelhettek szét a rágcsálók.– A közös képviselő már megrendelte a patkányirtást a házban, de ez kevés, ha az utcáról jönnek be újra és újra – mondta a lakó, aki közben megmutatta nekünk a ház körül a rágcsálók járatainak külső bejáratait is. Legalább nyolc-tizet számoltunk csak egy épület körül. Ezek egy részét hiába tömték be, mert a rágcsálók újra kibontották. – Már nem merünk ablakot se nyitni, mert ezek a falon is feljönnek – tette hozzá Potóczki Lipót. A ház közös képviselője a napokban segítséget kért a körzet önkormányzati képviselőjétől is.

Márciustól novemberig irtanak



– Eljutott hozzánk a panasz, péntek reggel megyünk a Pille utcába – mondta Kiss Antal gázmester, aki szerint jelenleg átlagos a patkányok mennyisége a városban. A szakembertől megtudtuk, hogy a környezetgazdálkodási cég márciustól novemberig havonta ellenőrzi, illetve irtja a rágcsálókat a szegedi csatornahálózatban és a közterületeken. De felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakóközösségeknek is legalább évente el kellene végezniük egy patkányirtást a házban – úgy hatékonyabb lenne a rágcsálók elleni harc.