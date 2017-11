Patkányokra panaszkodnak a téglagyáriak Szőregen

– Ha szegényen élünk, akkor is megpróbálunk ilyen körülmények között kulturált feltételeket biztosítani – mutat körbe az egykori szőregi téglagyárhoz tartozó portáján Szécsi Mariann. Pár éve költözött szomszédságukba az a pár két gyerekkel, akikkel mostanra az elviselhetőség határáig fokozódtak a problémáik. A szomszéd ugyanis a házhoz tartozó tárolóLátni abban a kerítésen át bútort, tűzhelyet, kerékpárt és rengeteg ruhát zsákokban. A soron lakó Vica mama elmesélte, kibomlott az egyik zsák a minap, és tucatnyi patkány szaladt szét belőle, alóla. Közben az asszony az alkarját mutatta: akkorák voltak a rágcsálók.

Tartanak a fertőzéstől, ezért a kerítés körül és a saját portájukon is mérget tettek ki. Azt is tudják, hogy ez nem szünteti meg a problémát, mert azt csak úgy állíthatnák meg, ha a rengeteg lom eltűnne. Arról viszont a szomszéd hallani sem akar. Ritkán találni otthon, bár ez a kitört és szivaccsal betámasztott ablak láttán nem csoda. Főleg mert, mint a lakók mesélik, pár hónapos gyereket is nevelnek.Mi is hiába zörgettünk. A szomszédok úgy látták, azokat a hűtőket és tévéket is a lomhalmozók tették ki a házak elé, amikből kiszerelték a rézkábeleket.Többször írtunk a Szőreg és Újszentiván határán lévő egykori téglagyár területén élő családokról. Akkor is, amikor a szegedi önkormányzat vezetékes vizet szereltetett be az ellátásukra egy közkúttal (2016. március 24.: Négy év után a közkútnak is örülnek). A vízhordást segítendő egy vállalkozó és Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért) körzeti önkormányzati képviselő kiskocsit vitt ki a lakóknak.

Ezúttal is megkerestük a képviselőt. Tőle megtudtuk, a közterületről, mint eddig is, elviteti a szemetet, de a magánterülettel tehetetlen. Nemcsak ő, hanem a hatóságok és az önkormányzat is.