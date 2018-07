Pécsváradról költözik Kistelekre a MOSZT - 6 produkcióval vár a színházi nyár

A Kisteleki Búcsú előtti héten, augusztus 14-e és 19-e között minden este egy-egy színházi előadást láthat a közönség a Klebelsberg Művelődési Központban. A Magánszínházak Országos Színházi Találkozója (MOSZT) Pécsváradról teszi át programjait első alkalommal Kistelekre. Mészáros Gábor, az önkormányzat munkatársa lapunknak elmondta, az előadásokat a szervező budapesti Körúti Színház válogatta össze, s a kínálat nemcsak a helybeliek érdeklődését keltette fel, jegyeket és bérleteket vásároltak mindszentiek, mártélyiak, csanytelekiek, baksiak és csólyospálosiak is. A színpadon fellép többek között Götz Anna, Tunyogi Bernadett, Gregor Bernadett, Bánfalvy Ágnes, Kiss Ramóna, Straub Dezső, Beleznay Endre, Harsányi Gábor, Czető Roland és Gesztesi Károly is. A nyitó előadás augusztus 14-én 20 órakor Koltai Róbert kabaréestje lesz, másnap a Fussatok, bolondok! című vígjáték várja a közönséget a Vidám Színpad előadásában, amit A miniszter félrelép követ a Bánfalvy Stúdió művészeinek fellépésével. Augusztus 17-én a Katyi című produkció lesz látható a Körúti Színház előadásában, másnap a Pesti Művész Színház mutatja be A cirkuszhercegnő című világhírű operettet, vasárnap pedig gálával zárul a sorozat.



Ingyenes kísérőprogramokkal is készülnek a kistelekiek, mindennap 15 órától várják az érdeklődőket a Szent István térre. A MOSZT produkcióira jegyeket és bérleteket a Klebelsberg Művelődési Központ jegyirodájában lehet váltani.