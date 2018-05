Pedofil zaklatja a felsővárosiakat

A Vajda utcai játszótér, ahol gyermekeket zaklatott az idős férfi. Fotó: Karnok Csaba

Pedofilt kaptak rajta Felsővároson - méghozzá nem csupán egyszer, ugyanis a közösségi oldalon több esetről is beszámoltak feldühödött szülők. Legutóbb a Vajda utcában található játszótéren hintázott két kislány, akiket egy idős férfi figyelt a padról, majd mikor egy pillanatra szülői felügyelet nélkül maradtak, a férfi egy bokor mögé bújt, és a nadrágjába nyúlt. Egy környéken lakó kétgyermekes anyuka ekkor közbelépett. A nő segítségére két fiatalember sietett, így elzavarták az idős elkövetőt, azonban információink szerint a férfi korábban is járt a környéken, és egy kislánnyal szemben megvalósult a szeméremsértés is. - Először a két kislány nagyszülőjének gondoltam, de aztán mikor észrevette, hogy nincs a közelben szülő, zavart lett, és azt nézte, figyelhetik-e valahonnan. Elment a bokor mögé, és könyékig a nadrágjában volt a keze, de ahogy meglátta, hogy észrevettük, abbahagyta - mesélte az esetről egy szülő, aki rajtakapta az idős férfit.Hozzátette, nem az az első eset, hogy Felsővároson észrevették a férfit, akit korábban letolt nadrággal kergettek el a helyszínről, mert egy hét éves kislányt zaklatott, aki az esetet követően sokkot kapott. Elmondása szerint már a Vértónál és a Gedói iskola környékén is látták a férfit, aki általában délután három óra után tűnik fel az óvodák, játszóterek környékén. A szülő, aki neve elhallgatását kérte, feljelentést is tett a rendőrségen, információink szerint nem ez az első ilyen ügye a gyanúsítottnak.Megkeresésünkre a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság azt a választ adta, az ügyben büntetőeljárás indult, egyben felhívták a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárki hasonló cselekményről szerez tudomást, azonnal értesítse a rendőrséget.