Példaképet keres a GEMMA

A GEMMA szuperhősei most azt kérik követőiktől a következő két hétben, hogy mutassák be, kik a példaképeik Szegeden, és miért. A központ azért indította el jótékonysági adománygyűjtő kampányát, hogy közösségi összefogással létrejöjjön Szeged első olyan játszótere, amelyet a fogyatékossággal élő gyermekek is használhatnak. A példaképeket a GEMMA Facebook-oldalán lehet megosztani. Minden megkeresést, felajánlást továbbra is örömmel fogadnak, támogatóik 1000, 5000 vagy 10 ezer forintos adományát bankszámlaszámukra várják: GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft., 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50. Számlaszám: 11735012-20001199-00000000 OTP.