Példátlan, ami az ingatlanpiacon folyik: elszabadultak a lakásárak a dél-alföldi régióban

Derekegyházon 150 négyzetméteres, kétszintes, erkélyes házat már



14 millió alatt kínálnak. 80 négyzetméteres, felújított, garázzsal rendelkező ingatlant pedig 7,2 millióért lehet vásárolni. De már 2,5 millióért is gazdára vár egy 3 szobás, 92 négyzetméteres, jó állapotú ház. Igaz, nem a falu központjában, hanem az attól 8 kilométerre lévő, de betonos úton megközelíthető, 220 lakosú Tompaháton.



Csanádalbertin 3 szobás, összkomfortos ház már 3 millióért is kapható. Egy 80 négyzetméteres parasztházat szántófölddel és gyümölcsössel pedig 650 ezerért kínálnak.

Nem volt még példa ilyen extrém drágulásra

A legjobb befektetés most az ingatlan

Ez lehet a csúcs, vagy tovább nőnek az árak?

Csanádalbertin már 650 ezerért is van eladó ház

Aki most szeretne ingatlant vásárolni, hihetetlen árakkal találkozik: például egy másfél szobás panelt 10 és fél millióért, háromszobás téglalakást 33 millióért, felsővárosi házat pedig 60 millióért árulnak, de láttunk lakóparki lakáshirdetést, amelyben több mint 47 millió forintot kérnek a tulajdonosok az ingatlanért.Bár az árak nagyjából három éve – az alacsony kamatok, a CSOK bevezetése és az áfacsökkentés miatt – folyamatosan emelkednek, az elmúlt néhány hónapban ismét nagy ugrást tapasztaltak azok, akik figyelemmel követik az árváltozásokat. A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint a vidéki városok közül a dél-alföldiekben volt a leggyorsabb a lakásárak drágulása. A nominális emelkedés 18,9 százalékot tett ki csak a múlt év harmadik negyedében, ami jóval magasabb az országos átlagnál. Ez azt jelenti, hogy közel 20 százalékkal drágultak a lakások 3 hónap alatt.– Ami az elmúlt két és fél évben történik a lakáspiacon, az durva és extrém. Nem volt még ilyenre példa – mondta Bozsó Bence, a Limit ingatlaniroda ügyvezetője. – A panelek ára 3-4 millió forinttal nőtt ebben az időszakban. A négyzetméterárak Szegeden 120 helyett ma már 180 ezer forintról indulnak, de ezek a legrosszabb állapotú ingatlanok. Általánosságban elmondható, hogy 200 ezer forintos négyzetméterár alatt már nemigen találni lakást. Ez 80 százalékos áremelkedést jelent. Az új építésű ingatlanok esetében pedig 300-ról 400 ezerre ment fel a kezdő négyzetméterár.A szakember tapasztalatai szerint a jelenlegi helyzetben azok is elgondolkoznak a lakáseladáson, akik eddig nem akartak megválni tulajdonuktól. Venni viszont elsősorban azok vesznek, akik ezt befektetésnek szánják, vagy van ingatlanjuk, amit értékesíteni tudnak vásárlás előtt.Az új építésű lakások árát a kormányintézkedések mellett az építőipari árak is jelentősen befolyásolják.– Tavaly szeptember óta közel 40 százalékkal drágultak az alapanyagok, a bérek pedig megduplázódtak – magyarázta Balogh Róbert, az Igényes Otthon ügyvezető igazgatója. – Egy jó helyen lévő, jó paraméterű ház négyzetméterára ma már az 500 ezer forintot súrolja Szegeden, és azt gondolom, ez a közeljövőben nem is lesz olcsóbb, hiszen van rá kereslet. Jelenleg a legjobb befektetés az ingatlan, amit sokan felismertek, ésa használatbavételi engedély megérkezéséig jellemzően elkelnek az épülő lakások. Az áremelkedés üteme viszont vélhetően most már lelassul.A drágulás mértéke hasonló a megye többi nagyvárosában is, Molnár Attila, a Fair-M Ingatlan alapítója szerint pedig az idei év még drasztikusabb emelkedést hoz majd a piacon. – Hódmezővásárhelyen egy panelt, amit két éve 6 millió forintra értékeltek, ma 8 millióért tud eladni a tulajdonos. A négyzetméterárak jelenleg 150 ezer forint körül járnak, a használt téglaépítésű lakásoké pedig 180 ezer forint is lehet, felújítottságtól függően. A most épülő lakások négyzetméterára viszont 350 ezer forint körül jár.A szakember elmondta, Szentesen ennél is magasabbak az árak. A kereslet lassan felülmúlja a kínálatot: mivel sokaknak nyílt lehetősége lakást venni, a választék egyre kisebb, a piac pedig nagyon gyorsan pörög.Bozsó Bence szerint az áremelkedés döntően az eladókon múlik. – Ők azok, akik próbálkoznak az egyre magasabb árakkal, és amíg van, aki ezt megfizeti, ez működik is. A trend vélhetően akkor lassul majd, ha a vevőknek elegük lesz ebből, ami véleményem szerint hamarosan bekövetkezik. Jelenleg akinek nincs legalább 10 millió forintja, a városban már nem kap lakást. Ez pedig ellehetetleníti például a fiatalok életkezdését. Nagyjából most van az a pont, ami fölé véleményem szerint már nem lenne szabad menni.A városok, vagy inkább a városi szolgáltatások közelsége, távolsága is meghatározza, hogy mennyiért kel el egy ingatlan egy kistelepülésen. Nagymágocson 2 szobás, 80 négyzetméteres „Kádár-kockát" már 4,7 millió forintért is árulnak. Kitűnő állapotúnak feltüntetett, 3 szobás téglaépítésű házat pedig 6,9 millió forintra tartanak a tulajdonosai. Egy 50 éves, 150 négyzetméteres, „extrás" ingatlant garázzsal, kerttel pedig 16 millióért kínálnak. A hirdetésben a házvétel előnyei között azt is megemlítették, hogy Gyopárosfürdő csak néhány kilométerre van.