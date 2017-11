Péntek van, ezért még a nap is kisüt - ennek örömére olvassanak tegnapi híreket!

Közeleg a tél! Moszkvában készült ugyan a kép, de tőlünk sincs már messze. Fotó: MTI

Napközben 12, éjjel 6 fok vár ma ránk,jósol az Időkép. A, hogy felszakadozik a felhőzet, és akár több órára is kisüthet a nap. Legyen igazuk legalább ma, a hétvégéről ugyanisHa már időjárás: fontosnak tartjuk megnyugtatni olvasóinkat, hogy, és a. Az első hóhelyzetnél mindenképpen visszatérünk a témára.Több izgalmas hír is jutott nekünk a tegnapi napra, például az, hogy. Természetesen a lézerrel. Másfél évvel később indult a szegedi ELI, mint a románok és a csehek hasonló programja, mégis csütörtökön nálunk lőhették az első lézersugarat a három helyszín közül. Ha Vásárhelyen társasházban lakik, akkor is meglepődhetett, mert. Januárban már meg is köthetik az első szerződéseket a lakóközösségekkel.

Jó híreket kaptunk Burkus Vanesszáról:, már az állapotát is felmérték. Örvendetes az is, hogy újabb 50 hellyel bővülnek a szegedi munkalehetőségek, ennyi főnek ad ugyanis munkát a Bodrogi Bau új üzeme, amelyet tegnap avattak fel. Nézzen körül a csarnokban, segítünk:! Hozzátesszük: a BL-győztes kézilabdást, Nagy Lászlót igazolták terméknagykövetnek. Szóval nézzék meg a galériát!A kopáncsi körhíd aktuális állapotáról is készültünk érdekességekkel,. És elefántokkal. Ha még nem nézte meg, ne hagyja ki! Vásárhelyi továbbá az a kedves kis hír is, hogy. A rendőrség garázdaság miatt indít eljárást, az iskola az ügy lezártáig nem nyilatkozik.Visszatérve Szeged közelébe: tudják meg, hogy Röszkén a marihuána a sláger!- cikkünkben ennél jóval pontosabb adatokat találhatnak. Megírtuk azt is, mire költ a környéken a Cédrus Liget lakópark beruházója, és azt sem titkoltuk el, hogyIKV-s bérleményében.Semmi egyebet nem tudunk elmondani, kérem, kapcsolja ki - idézzük kissé pontatlanul a nagy klasszikust,, de a névnapokkal még nem szembesítettük olvasónkat. Ezennel pótoljuk:, André, Ariel, Ariéla, Ariella, Arietta, Delinke, Floransz, Florencia, Florentina, Jusztusz, Mátka, Meluzina, Nimfa, Rusztem, Tünde, Virgínia. Ezen a napon adta ki a Microsoft a Windows-t, ami az MS-DOS bővítése volt egy grafikus felülettel - 1983-ban. 1992-ben pedig Borisz Jelcin járt a Parlamentben, és bocsánatot kért a magyar néptől 1956 miatt - abban valószínűleg mindenki egyetért, hogy bőven volt miért. (forrás: wikipédia