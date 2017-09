Pénteken autómentes nap - forgalmival ingyenes a tömegközlekedés!

Képünk egy korábbi bringás reggelin készült.

– 2002-ben indult útjára az Európai Autómentes Nap minden év szeptember 22-én. Ehhez Szeged több mint tíz éve csatlakozik. A cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra, az autózáson túl is van élet – mondta a pénteki autómentes nap sajtótájékoztatóján Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója.A programok három helyszínen zajlanak: a Dugonics téren egész nap várják az érdeklődőket, itt többek között trolikat és buszokat is kiállítanak. A baleseti szimulációt a Huszár Mátyás rakparton tartják 11 órától. Ugyanitt rekordkísérleten lehet részt venni. Mint Buresch Györgyi sürgősségi és intenzív szakápoló, az újraélesztési rekordkísérlet kitalálója és szervezője elmondta, a cél, hogy ezren vegyenek részt egyszerre egy alapszintű újraélesztési tanfolyamon. 13.30-kor a mentőhelikopter is leszáll a rakparton.

A hagyományos Bringás reggeli sem maradhat el 7 és 9 óra között a Dóm téren a Vitrin kávézó előtt. Az ezt szervező Rádió 88 nevében Nacsa Norbert programigazgató azt mondta, néhány éve 125 adag reggelivel kezdték, ez a szám most, hála a támogatóknak, 1200 lesz.