Pénteken elmaradt a vihar, cserébe ma mind megsülünk: vigasztalódjanak tegnapi híreinkkel!

Önöknek is feltűnt, hogy tegnap nem vert le semmit a jég? Cserébe ma perzselő hőséget kapunk , kiég a kert, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta. Nappalra 34, estére 18 fokot jósol az Időkép Szegedre és környékére : az OMSZ szerint 27 fok is lehet a napi átlaghőmérséklet. Azt javasoljuk, menjenek fürdeni, de 11 és 15 óra között ne napozzanak, 7,7-es UV-B sugárzás mellett az is leég 15-20 perc alatt, akinek nem érzékeny a bőre.Attól még, hogy elmaradt a menetrend szerinti délutáni vihar, nem állt meg az élet meg a delmagyar.hu. Az ítéletidőhöz kapcsolódik szomorú hírünk: Domaszék és Zákányszék között, a Zöldfás büfénél kerekesszékes idős asszonyra dőlt egy fa, amelyet a helyiek szerint a viharok rongáltak meg. A tulajdonosok mentették ki életveszélyes helyzetéből, ugyanis a fa villanyvezetékeket is leszakított - olvassák el a részleteket szegedi közgyűlésen rózsákkal köszöntötték a képviselőket a szőregi Rózsaünnep alkalmából, amelyet aztán délután látványos autós felvonulással nyitottak meg - természetesen gondoltunk Önökre, készült galéria is.