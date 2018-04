Pénz is járt a puszi és a nyuszi mellé Balástyán - galéria

A balástyai Csatordai testvéreknél a családi programok miatt két napig tart a locsolkodás. Náluk húsvét vasárnap és hétfőn is előkerült a kölni. Egyik nagymamájukat és keresztanyjukat már vasárnap meglocsolták Pusztaszeren, így húsvét hétfőn a 15 éves Roland, öccse, a tízéves Csongor és szomszédjuk Farkas Dominik először a fiúk édesanyját és nővérét, majd a másik nagymamájukat locsolták meg. Varga mamánál puszit, csokinyuszit és egy kis pénzt kaptak a figyelmességért.„Ákom bákom berkenye, szagos húsvét reggele, leöntjük a virágot, visszük már a kalácsot" – hangzott a fiatalabb Csatordai fiú verse, bátyja ezt tovább egyszerűsítve csak feltettet a klasszikus kérést: szabad-e locsolni. Roland elárulta, locsolkodás helyett szívesebben menne már horgászni Forráskút környékére ezen a szép tavaszi napon.Csongor néhány osztálytársát locsolta meg, Roland inkább csak a rokonoknak tartogatta a kölnijét. Édesanyjuk, Varga Edit arról mesélt, hogy kislány korában kétszer is át kellett öltöznie húsvét hétfőjén, annyi locsolója érkezett. – Listát is írtam arról, kik jöttek el hozzám – árulta el nosztalgiázva.Ezután Dominik rokonsága következett néhány házzal arrébb, ahol a fiú édesanyját, a testvérét és lányait locsolták meg. Az asszonyok itt is megegyeztek abban, hogy régen minden másképp volt: sajnos egyre inkább megy ki a divatból a locsolkodás. Elmondták, hogy fiatal korukban akár 90 locsolójuk is volt.