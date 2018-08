Pénzmegvonást javasolnak az elhanyagolt fogú fiatalok szüleinek

Az Országos Alapellátási Szövetség alelnöke, Nagy Ákos keszthelyi fogorvos azt javasolta a kormányzatnak, hogy vonja meg a családtámogatás egy részét, ha családja nem viszi el a gyerekét az iskola fogorvosa által javasolt kezelésre.



A szakember szerint ugyanis ha a szülő nem törődik a gyermeke egészségével, az kimeríti a veszélyeztetés fogalmát, mivel az elhanyagolt fogak visszafordíthatatlan egészségkárosodást okoznak.



Mint arról már mi is írtunk korábban, az európai fogorvosok szövetségének felmérése szerint a magyar gyerekek fogainak állapota Európában a legrosszabb. Egy átlagos magyar hatodikosnak háromnál több foga hiányzik, lyukas vagy tömött. Jogszabály szerint félévenként kötelező a szűrés a gyerekek számára, sok szülő azonban igazolást ír, és kéri a kezelés mellőzését. Tapasztalatok szerint pedig vannak, akik ezt követően nem viszik már el másik fogorvoshoz gyermeküket.



– Régen, ha találtunk egy lyukas fogat, azt azonnal kezeltük. Az egyre erősödő betegjogi érdekek miatt azonban ma már sokkal bonyolultabb a rendszer – mondta el Pinke Ildikó, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnökségi tagja, aki több évtizedig dolgozott ezen a területen. – Szülői felügyelet nélkül már nem kezelünk gyereket, ezért az iskolafogászaton is csak időpontot adunk, ha problémát észlelünk. Erre azonban egyre kevesebben jönnek vissza.

Pinke Ildikó hozzátette: azok esetében sem jobb a helyzet, akik azt nyilatkozzák, hogy saját fogorvosukkal kezeltetik gyermeküket, így nem veszik igénybe az alapellátást. – Egyre többször fordul elő, hogy az újabb, soron következő szűrővizsgálatok bebizonyítják, hogy a gyermek nem járt fogorvosnál, hiszen ugyanaz a szuvas fog látszik például – csak természetesen már rosszabb állapotban.



Miközben tehát az alapellátó rendszer hazánkban jól kiépített, ezt a gyerekek fogazatának állapota nem tükrözi vissza. A szakember szerint ennek elsődleges oka a szülői hanyagság vagy elfoglaltság: nem érnek rá fogorvoshoz menni gyermekükkel. Ugyanakkor sokszor a pedagógusokon is múlik a dolog. – Vannak osztályok, ahonnan egységesen olyan papírokat kapunk, hogy nem kérik a kezelést, mert a tanár azt kéri, így töltsék ki – mesélte Pinke Ildikó, aki szerint Nagy Ákos javaslatának lenne ereje, ha megvalósulna. – Sajnos tény, hogy a magyarokat a pénztárcájukon keresztül lehet megfogni.



Nagy Ákos egyébként azt is indítványozta, hogy a fogászati ellátásból hiányzó összeg pótlására a kormány vezessen be a felnőttek esetében átlagosan 3-4 ezer forintos önrészt a most még térítésmentes kezelésekért. A drasztikus javaslatokkal az alapellátás érdekvédői azért álltak elő éppen most, mert szerintük az állam nem tesz elegendő pénzt az alapellátásba, és mostanra elvesztették bizalmukat abban, hogy megkapják a kormányzattól a praxisaik rentábilis működtetéséhez szükséges évi mintegy 30 milliárdos többletet.