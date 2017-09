Pénzt adott a megye az adósának, hogy az törleszthesse a kölcsönt

Miközben nemsokára jó bicikliút épül Szegedtől Ópusztaszerig, a mellette lévő közút nagyon rossz állapotban van. Járjon közben a megyei önkormányzat, hogy ennek az útnak a felújítása kerüljön be a kiemelt kormányzati beruházások közé – kérte Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) a megyei közgyűlés pénteki ülésén, napirend előtt. Kakas Béla elnök (Fidesz) tájékozódik az ügyben.



Szintén a jobbikos képviselő kérdése nyomán terelődött a szó arra, hogy még mindig késik egyes fejlesztési források kifizetése. Emiatt a megyei községek, városok TOP-os projektjeinek gondozására létrehozott megyei cég, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. – amelynek ebből a forrásból lenne rendes bevétele – továbbra is nehéz helyzetben van. 42 millió forint tagi kölcsönt kapott eddig a megyei önkormányzattól a kollégák fizetésére. Ezt elkezdte törleszteni – abból a pénzből, amit tőkepótlásként kapott, szintén a megyétől.



Gémes László frakcióvezető (Fidesz) emlékeztetett, a cég közben megdolgozik a pénzéért. Náluk, Szegváron is van két pályázat, amelyben közreműködik. Bozó Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke (Fidesz) hozzátette, hogy ettől a helyzettől függetlenül a kft. pénzügyi terve tartható. Mihelyt megérkeznek a támogatások az elkezdett projektekre a pályázókhoz, helyreáll a rend.



Ádók János alelnök (Fidesz) szerint egy szempontból talán még jó is a késlekedés: az építőipar kapacitásai most annyira le vannak kötve, hogy az önkormányzatoknak időbe telne, mire kivitelezőt találnának a terveikhez. Havasi Jánosné (MSZP) sem hibáztatja a kft.-t a kialakult helyzetért, hiszen nem tehet róla: „fönn" kellene gyorsítani az ügymeneten. A közgyűlés elfogadta a résztulajdonában álló cégek beszámolóit, és zárt ülésen döntött 9 pályázat támogatásáról.