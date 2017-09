Pénztárban ülnek diplomával: többet keres ma egy targoncás, mint egy egyetemi oktató

Amikor szombaton is dolgozni kell, 300 ezer fölött keres a targoncás. Fotók: Kuklis István

– Két műszakban átlagosan nettó 210-220 ezer forintot is viszek haza – árulja el a szatymazi Ce Glass targoncása, aki négy éve dolgozik a vállalatnál. A 29 éves Kovács Frigyes már a ranglétrán is előre léphetett, jelenleg éppen a karrierprogramban vesz részt, akár művezető is lehet belőle. – Szezonális jelleggel, amikor még szombaton is be kell jönni dolgozni, a bérünk a 300 ezer forintot is meghaladhatja – fogalmaz Frigyes. Nem csoda, ha a szatymazi fiatalember elégedett a munkájával.– Egyre égetőbb a munkaerőhiány. – Ezt már Varga Gusztáv, a cég vezetője magyarázza, aki azt is elárulja, bár a humán erőforrással ő csak közvetve foglalkozik, hogy diplomás, illetve éppen a diploma megszerzése előtt álló munkásuk is volt. Ha így folytatódik, talán egyre többen jelentkeznek majd náluk is.

Adjunktusként raktárosi fizetés

Kocic Larisa megszerezte a doktoriját, tavaly szeptembertől adjunktus, most érte el a targoncás átlagfizetést.

Mindeközben, bár a felsőoktatásban is lezajlott a bérrendezés első két üteme (eddig 25 százalékkal emelték az oktatók fizetését, a jövő év elején még 5 százalék van hátra), házon belül is aránytalanságok alakultak ki, és az egyetemen a tanársegédek, adjunktusok bére még a targoncások fizetését sem éri el.– A tavalyi adjunktusi kinevezésem óta 258 ezer forint a nettó fizetésem – mondja Kocic Larisa. – De úgy, hogy kapom a kedvezményeket, pótlékokat a három gyermekem után (az összesen több mint 60 ezer forint kedvezmény nélkül ez nagyjából 20 ezer forinttal kevesebb, mint a targoncás egyedülálló fiatalemberé – a szerk.). Larisa 2007-ben, doktori képzése mellett adminisztratív munkát is vállalt félállásban, hogy később bent maradjon az egyetem berkeiben. A képzés végeztével az egyetem nem tudott állást ajánlani neki, ezért a későbbi foglalkoztatás reményében ingyen vállalt óraadást. 2010-től kutatói segédmunkatársként kapott időről időre megbízásos szerződéseket, amelyek a nyári hónapokban semmit nem fizettek. Doktorijának megszerzése után, 2014-ben kapott kinevezést, tavaly szeptembertől adjunktus, most érte el a targoncás átlagfizetést.

Sok munka van mögötte

Fiókban a javaslat

Lele Mária kaotikus bérviszonyokról beszél a felsőoktatásban.

– Nem nélkülözünk, de nagyon méltánytalannak tartom a béreinket. – Ezt már Kántor Ágnes teszi hozzá, aki az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanít festőművészetet. – Van egy barátom, aki egy algyői cégnél targoncás, vele szoktunk viccelődni, hogy magasabb a keresete, mint az enyém. – Kántor Ágnes azt azért hozzáteszi, hogy ismerőse egyébként történelmet tanult az egyetemen. – Tanársegédként 140 ezer 449 forintot keresek.Ágnes 16 órát tanít a főiskolán, miközben legalább tíz szakdolgozója is van, ami nem kevés pluszmunkát jelent. A fiatal nő azt is hozzáteszi, hogy tanszékükön nagyon sok a hallgató, így a docensekre is lényegében ugyanekkora teher hárul. – Szomorú szembesülni azzal, hogy forintosítva ennyit ér az a rengeteg munka, amit belefektettünk abba, hogy taníthassunk.– Találkoztam már olyan végzett hallgatóval, aki az egyik multi pénztárában ült. – Lele Mária, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) szegedi egyetemi szervezetének az elnöke szerint előbb-utóbb megbosszulja magát ez a tendencia is. – Az oktatók bérét részben rendezték, de a minimálbérek megemelésével itt is torlódás van a fizetéseknél. – Az érdekvédelmi vezető példának hozza fel, hogy a doktori képzésben részt vevő alig pár ezer forinttal kap kevesebbet, mint az adjunktus, aki tanítja.

– Arról nem is beszélve – egészíti a kaotikus bérviszonyokat Lele Mária –, hogy a nem oktató egyetemi dolgozók bére semmit nem változott a minimálbér-emelést leszámítva.– Először februárban küldtük el a minisztériumba a másfél év alatt kidolgozott új bértáblát, aminek bevezetését javasoltuk volna. – Az érdekvédelmi vezető szerint ez egyszerűbb, és figyelembe veszi a munkában eltöltött időt is. – Áprilisban újra elküldtük, hátha elkeveredett, de azóta sem kaptunk választ – mondta. Lele Mária, az FDSZ szegedi egyetemi szervezetének elnöke úgy tudja, hogy az új oktatási államtitkárt októberre találkozóra hívta az országos szervezet. Hátha.