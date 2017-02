Pepi bohóc és a szuperhősök a GEMMA-farsangon

Pepi és Barátai



Csenki József közel húsz éve dolgozik bohócként. Lufihajtogatással, arcfestéssel is foglalkozik, munkái a pepibohoc.hu internetes oldalon láthatók. Családi rendezvényeken, születésnapokon is gyakran fellép, a városi rendezvényeken is találkozhatunk Pepi bohóccal és barátaival.

Farsangi jelmezszépségverseny

Amerika kapitány, egy pingvin, majd egy csapat gomba vonatozott be a szegedi GEMMA Szociális Szolgáltató Központ – Fejlesztő Iskola farsangjára.– Szerettek játszani? – kérdezte a színes társaságtól Pepi bohóc, amire hangos igen és tapsvihar volt a válasz, borultak a seprűk, repültek a varázslósüvegek. Csenki József és bohóccsapatának interaktív műsorával az intézménybe járó sérült gyerekeket leptük meg, akik minden feladatban lelkesen vettek részt.– Ekkora bulit még nem tartottunk – jegyezte meg egy csiga házát rendezgetve Péntek Imréné Ágnes. Az igazgatónőtől megtudtuk: tagintézményeiknél összesen 65 fogyatékkal élő gyereket és fiatal felnőttet fejlesztenek, összejött az alkalomra az egész csapat.– Bohóc úr, egy közös képet lehetne a kollégával? – lépett oda egyszer csak Pepi egy szintén piros orrú fiúhoz, majd elmondták egy pingvinnel az Anyám tyúkját. A karnevál fejre fordult világában a bohócnak hála mindenki egyformán bulizhatott.Ha pedig kedvet kapott a játékra, küldje be fotóját, és nyerjen értékes ajándékokat a Délmagyarország farsangi jelmezversenyén! Részletek itt>>