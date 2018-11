Pest és Bács-Kiskun után Csongrád megyében találták a legtöbb fertőzött területet

Százával találtak parlagfűfoltokat a megyében. Fotó: Kuklis István

Miközben hazánkban egymillióan szenvednek parlagfű-allergiában, a földtulajdonosok még mindig nem veszik elég komolyan ezt a problémát. A hatóságok idén 3884 parlagfűfoltot derítettek fel, amelyek összesen 6548 hektárnyi területet tettek ki. Mindezért 150 millió forintnyi bírságot szabtak ki, ez azonban vélhetően nem vigasztalja azokat, akiknek emiatt szenvedniük kellett nyáron. Idén ráadásul a parlagfűnek kedvező időjárás miatt két héttel korábban, már júniusban elkezdődött a szezon. A tüneteket okozó pollenszint három hónapig tartott, és augusztus elején érte el a magas, extrém magas szintet.Csongrád megyében a potenciálisan fertőzött területek idén is a táblák szegélyében, a mezőgazdasági nem művelt területeken és a gabonatarlókon fordultak elő. A korábbi bírságolásoknak és a tájékoztatásoknak köszönhetően viszont visszatérően problémás területet, vagyis olyat, amely a korábbi években is fertőzött volt, nem találtak. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint október közepéig 410 parlagfűfoltot derítettek fel a hivatal szakemberei, amelynek a nagysága összesen 317 hektár. Ez több mint 150-nel több felderítés a tavalyihoz képest, Pest és Bács-Kiskun megyét követően itt találták a legtöbb fertőzött területet. Az idei szezonban várhatóan több mint 5,2 millió forint bírságot szabnak ki parlagfű miatt Csongrád megyében, közel 3 millió forintról már meg is kapták a csekket az érintettek.Magyarország még mindig a parlagfűvel legfertőzöttebb országok közé tartozik Európában. Az agresszív gyomnövényt teljesen kiirtani nem lehet, de terjedését és magszórását a lehetőségekhez képest gátolni kell.