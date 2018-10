Petíciót indít a Jobbik - A 2 év haladék nem oldja meg a fúrt kutak problematikáját

Az engedély nélkül létesített fúrt kutak bírságmentes engedélyeztetési határidejét két évvel meghosszabbították, 2020. december végéig kell megtenni a bejelentéseket. A jövő nemzedékek szószóló még október első felében kérte ezt a kormánytól és az Országgyűléstől, később a Jobbik törvénymódosító javaslatot nyújtott be a határidő két évvel történő meghosszabbításáért.



Tóth Péter, a szegedi közgyűlés jobbikos tagja a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épülete előtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján közölte, a probléma nem oldódott meg a 2020 év végi dátummal, hiszen a lakosságot továbbra is terheli az az eljárási díj, ami a kutak bejelentésekor jelentkezik. Elmondta, kétszintű bejelentési folyamat van érvényben, egyrészt legtöbb esetben a település jegyzőjéhez kell fordulni, és sok esetben 5000 forint illetéket befizetésére kötelezik az embereket. Ezt követi a második szintű elbírálás, ami már a katasztrófavédelem hatásköréhez tartozik, és akkor már a kút mélységétől függően akár több 100 ezer forintos eljárási díjat is fizettethetnek a lakosokkal.



– A Jobbik azt szeretné elérni, hogy a lakosokat semmilyen költség ne terhelje a kutak bejelentésével kapcsolatban. Törvénymódosító indítványt nyújt be a párt, ám előtte petíciót indítunk útjára, amihez személyesen, illetve online felületen lehet csatlakozni – mondta Tóth Péter. Hozzátette, az ellenzéki párt szerint pontos kataszterre lenne szükség a felszín alatti vizekről, illetve azok magán- és ipari célú felhasználási mértékéről egyaránt. A fúrt kutakkal kapcsolatos bejelentésből hiányolják azt is, hogy nem vizsgálják a fúrt kutak talpmélységet, átmérőjét. Tóth elmondása szerint egy az egész országra kiterjedő, egységes felmérésre nagyjából 25 milliárdot kell elkülöníteni a központi költségvetésből.