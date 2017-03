Petíciót indítottak az SZTE-n a Neptun bevezetése ellen

"A Neptun sok diáknak került már tárgyaiba, féléveibe, azt pedig semmiképpen sem szeretnénk, hogy valakinek ezen múljanak a tanulmányai" - összegezte a szervező diák, Lopusni Zoltán a dailyszeged.hu-nak . Szerinte ugyanis nagy a bizonytalanság arról, hogy pontosan mi lesz a bevezetés után, és felháborítónak tartja, hogy ezt április körül szeretnék bevezetni pont a vizsgaidőszak előtt, ráadásul szerinte nem megy magától a rendszer használatának megtanulása, és a Neptun egy olyan közbeszerzésen nyert, amelyen az ETR el sem indulhatott. A petíció mellett március 21-ére szerveztek demonstrációt a TIK előtti füves részre, de valószínűleg feleslegesen, ugyanis az ETR támogatása lejár. Az ETR-t a magyar intézmények közül utolsók között cseréli le a szegedi egyetem. Február közepén írtuk: április végén érkezhet a Neptun a szegedi egyetemre . A két rendszer közötti váltást már az előző év szeptemberében elkezdték a szakemberek, hogy leghamarabb április hónap utolsó hetében egy háromhetes adatmigrációs és ellenőrző folyamat után az egyetem hallgatói, oktatói és az adminisztratív munkatársak használatba vehessék a Neptunt. Egy novemberi tartalék időpontot is beiktattak annak érdekében, ha bármi hiba lépne fel, akkor addigra azokat ki tudják küszöbölni.Az ETR-es adatok az új rendszerben is elérhetőek lesznek, az ETR-es felhasználó név (EHA-kód) és jelszó a Neptunba átkerül, a külföldi és végzett hallgatók is gondtalanul léphetnek majd be az új rendszerbe.A CooSpace és a Modulo továbbra is elérhető és használható lesz, egyedül az utóbbi felület esetén lehet majd korlátozásokra számítani. Ezért jogviszonyigazolást érdemes március végéig igényelni a Modulóból, ugyanis az áprilisi háromhetes migrációs időszakban csak papíralapon lehet majd kérni a tanulmányi osztályokon, valamint nem lehet az ETR-be nem rögzített külső tanulmányokhoz kapcsolódóan kreditátvitelt kezdeményezni.Az átállás megkönnyítésére az adminisztratív dolgozóknak oktatást szerveznek, a hallgatók és az oktatók számára előadásokat, oktató videókat biztosítanak majd.