Petőfinek Szegeden is élnek rokonai

Nagyapja verselt

Petrovics Klára.

– Felvidéki családom 1948- ban, a két évvel korábban megkötött csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény révén került a Baranya megyei Bólyba. Bár az áttelepítés egy életre szóló traumát jelentett, a közös hagyományainkat erősítette – mesélte a könyörtelen történelmi tényekről a szegedi Petrovics István történész, egyetemi docens.– Már gyerekként sokat hallottam nagyapámtól a Petőfi-rokonságról. Nagyapám nagyapja ugyanis a fia volt annak a Petrovics Jánosnak, aki Petőfi apjának, Petrovics Istvánnak volt a testvére. Távoli a rokonság tehát, de számon tartották a családban. Nagyszüleim, szüleim azonban nem kérkedtek vele, mert hiteles dokumentummal nem tudták igazolni a kapcsolatot. A szálakat vissza lehet ugyan vezetni a 19. század közepéig, de egy láncszem mindig hiányzott.

Zárt levéltárak

AZ Iskolában kérdezték

Néha előfordult, hogy mi, gyerekek visítva menekültünk, amikor nagyapa rázendített a régi történetekre, hiszen akkor valójában még nem fogtuk fel ennek a rokonságnak a jelentőségét. Nagyapám verseket is írt Petőfi mintájára, és szívesen el is szavalta ezeket a helyi rendezvényeken. A faluban nagyon szerették és tisztelték őt. Később egyik barátja legépelte a verseit, és az életrajzával egybefűzve kötetet kerekített ki az összegyűjtött anyagból. Ebből én is kaptam egy példányt, amit a lányaimnak is megmutattam.Petrovics Istvánt nem kérdezték az iskolában a neves rokonról, középiskolás korában el is került a faluból, így a családdal megszakadt a mindennapi kapcsolat. Amikor a nyolcvanas években újságírók foglalkoztak a leszármazottakkal, akkor a Bólyon élő szüleit keresték fel.– Szakterületem a középkor, noha érdekel a reformkor is. Pár évtizede felmerült ugyan, hogy apámmal elmegyünk Csehszlovákiába, illetve az időközben függetlenné vált Szlovákiába, hogy az ottani levéltárakban kutassunk. Sajnos nem tudtuk megvalósítani, és az is problémát okozott, hogy a családból nem maradt „odahaza" senki. Mindnyájan Magyarországra kerültek: Tolnában, Baranyában és Csongrád megyében, Makó környékén leltek új otthonra. Azért is örülök a megjelent könyvnek, mert jelentősen kiegészítette eddigi ismereteinket, mind a Petőfi-, mind a Hrúz-rokonságról – tette hozzá. Petrovics István egyik lánya is Szegeden él, rehabilitációs mentor egy helyi cégnél.

Köztünk élő Hrúzok és Petrovicsok



Borzák Tibor, a Szabad Föld újságírója Rokonom, Petőfi címmel publikálta tizenöt évnyi kutatásának eredményeit. A költő szüleinek oldalági leszármazottai közül ma is több mint százan élnek, a szegedieket Petrovics István képviseli. Évekkel ezelőtt Kecskeméten megszervezték a Hrúzok és Petrovicsok országos találkozóját, a sikeres összejövetelnek a közeljövőben várhatóan lesz folytatása. Borzák nem tartja tudományos munkának a kötetét, hanem levéltári adatokon alapuló ismeretterjesztő riportkötetnek, melyben rengeteg fotó és tizenhárom családfa is szerepel. A Hrúzok között van Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, egyetemi tanár, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisztere is. Ő Petőfi édesanyja, Hrúz Mária testvérének, a kecskeméti Hrúz Mihálynak oldalági rokona. Hankiss Elemér szociológus a költő apja János nevű testvérének leszármazottja, akárcsak a szegediek.

– Amikor az iskolában Petőfiről tanultunk, a tanárok megkérdezték, hogy a költő rokonságához tartozom-e. Elmondtam: ez igen valószínű, de mindjárt megjegyeztem, hogy dokumentumokkal nem tudom igazolni – idézi fel a magyarórákat Petrovics Ágnes . Hozzáfűzte, ha megint létrejönne egy nagy családi találkozó, örömmel részt venne rajta. Ágnes testvére, Klára egy nemzetközi cég jogi osztályán dolgozik Bécsben.– Én is általános iskolás koromban hallottam először a Petőfi-rokonságról. Az iskolában leginkább akkor hozták szóba, amikor Petőfi-verset tanultunk, és a költő eredeti nevét is megemlítettük. Egy családi találkozóra én is szívesen elmennék. Nagyon örülök a könyvnek, mert így nyomtatásban, adatokkal és összeszedetten rendelkezésre áll egy családtörténet. Még akkor is, ha sok a bizonytalanság – mondta Petrovics Klára.