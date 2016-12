Petri Gáborról nevezik el a legújabb klinikát

A két épületet együttesen Petri Gáborról, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1985-ben elhunyt korábbi rektoráról nevezik el, így annak neve Petri Gábor Klinikai Tömb lesz. Petri Gábor, a magyarországi kísérletes sebészet iskolateremtő alakja 1958-tól vezette és új szemlélettel megújítva korszerű, európai hírű intézménnyé fejlesztette a szegedi Sebészeti Klinikát.



1962-ben Németh András és Petri Gábor vezetésével végezték el Magyarországon az első veseátültetést. Két ízben, összesen 13 évig töltötte be a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektori tisztét, miközben számos más szakmai és közéleti feladatot is ellátott. Nagy álma volt a „Tisza-parti Cambridge" létrehozása, amelynek érdekében elindította az új klinikai tömb felépítését is.