Pikáns város Prága

Ez a cseh sáska nem a boldogságban úszik. FOTÓ: FliCKR

És igen, egy jól megtermett levélutánzó sáska figyelt kissé megbarnulva az abszintos-üveg alján. Nemcsak extra ízt, gyógyító hatást is tulajdonítanak neki.Csak részben eretnek dolog kijelenteni, hogy nem híres sörei miatt érkeztünk a Duna-parti városba. Hogy mégiscsak ismerkedjünk kicsit a helyi ízekkel – meg persze a „fílinggel" –, kerestünk egy abszintbárt. A tűz és a jég itala – állapítottuk meg a „zöld tündérnek" is nevezett ürmös-ánizsos-édesköményes abszintról, amelyet meggyújtva és jéggel is kínálnak. A likőr szitokszót szándékosan nem használjuk: hozzáadott cukor nélkül készül, így a párlatok családjába tartozik.

Amíg a poharunkba jeges vizet csöpögtettünk az abszintkútból, és mélán figyeltük egy kockacukor olvadását az alatta álló kanálon, azt is megtudtuk: nem a hatás fokozása indokolja magas, 45, de akár 80 százalékos alkoholtartalmát, nélküle illóolajai kicsapódnának.Bár egykor pszichoaktív hatást tulajdonítottak az abszintnak, az állításnak nincs tudományos alapja. Sok alkotónak, köztük Vincent van Goghnak, Édouard Manet- nak, Arthur Rimbaud-nak, Guy de Maupassant-nak, de még Oscar Wilde-nak és Ernest Hemingwaynek is megjelent nemcsak a poharában, de a művészetében is.Jó ízlésük felől nincs kétségünk, viszont azt megállapítottuk: korszakalkotó zsenik azért még egy tündér csókjától sem lettünk.