Pille, lepke vagy pillangó?

Vidám látvány fogadja a Honvéd teret érintő utasokat. Fotó: Török János

Az biztos, hogy gondos utcaművész kezek simítgatták jó pár napja a színes mintákat a várakozók nagy örömére. Kollégánk is tesztelte, és ebben a vidám környezetben egészen keveset bosszankodott az örök „mikor jön már?" kérdésen merengve. Még mintha a pólóján harcoló rohamosztagosok szíve is meglágyult volna ennyi kedvesség mellett.Szép is, derűs is ez a dekor, ebben az is egyetért, aki csak úgy lehuppan a járgányról. De abban már kisebb az összhang, a lepke és a pillangó egy és ugyanaz-e. Mert igaz, hogy minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó.A pillangók a rovarok osztályának a lepkék rendjébe tartoznak, nagyrészük, úgy 50 fajuk a trópusokon él. Ezek főleg nagy vagy közepes termetű, színpompás fajok. Hazánkban a fecskefarkú lepke, kardoslepke, a kis apollólepke és a farkasalmalepke honos, mind védett.Lepkékkel már jobban el vagyunk látva, Földünkön közel 170 ezer fajuk él, ebből a Kárpát-medencében, így hazánkban is körülbelül 3500 honos. Jellegzetes két pár szárnyukat megszámlálhatatlan pikkely borítja, amelyek a pigmentnek nevezett festékanyagtól ilyen pompásak.