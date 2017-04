Pinczejárás előtt a Stafétában lakhatunk jól

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Ez a házias ízek mellett talán annak is köszönhető, hogy a levest és főfogást tartalmazó menüt baráti áron kínálják. Főfogásból mindig kétféle szerepel a menüben, emellett pedig ott vannak a naponta változó kínálat elemei, amelyek zömmel a hagyományos magyar konyha fogásai a főzelékféléktől a frissensülteken át a ragukig és pörköltekig. A hely népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy akár egy hétig is ingyen menüzhetünk a helyen, ha a Facebookon megosztjuk a menüjét, és kisorsolnak bennünket. A játék – amelynek nyertesei vasárnap tudják meg, hogy a jövő héten ingyen ebédelnek – már túl van a századik kiéhezett győztesen.A Bartók térhez közeli Jósika Pinczében pedig a jó ebédet egy minőségi borral, pálinkával vagy akár finom kézműves sörrel öblíthetjük le. Bőséges a választék: hazai borokból több mint százfélét kóstolhatunk meg a legismertebb szekszárdi, villányi, tokaji borászok műveitől a kisebb, ritkább, kevésbé felkapott pincészetek izgalmas, értékes boraiig – a belvároshoz és a minőséghez képest mérsékelt áron. A Pincze – ami a vendégektől függően hétvégén éjfél után is nyitva tart – időnként diszkónak, sanzonestnek, sőt népzenei programoknak is helyet ad, de remek helyszín szülinapok, legénybúcsúk, egyetemi záróbulik megtartására is.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.