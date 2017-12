Pingvin tízórai a vadasparki télköszöntőn - galéria

Hamarosan ismét gyarapodhat a Szegedi Vadaspark pápaszemes pingvinkolóniája, két úszómadár ugyanis fészekbe húzódva óvja tojásait, s ők csak a fejüket dugták ki a télköszöntő vasárnapi programon, úgy falatozták a gondozók által osztogatott heringet. Pingvinfiókáknak már több esetben is örülhettek a látogatók és az állatkert munkatársai, az elmúlt egy évben két fióka is felcseperedett a bejárthoz közeli bemutatóban.A télköszöntő vasárnapon nemcsak a csemege és azt tartalmazó sárga vödör, hanem az emberek is érdekelték az egyetlen afrikai pingvinfaj Szegeden élő egyedeit, barátságosan közeledtek mindenkihez, aki a kifutójukba belépett. Azt is láthattuk, hogy bár a vízből nagyon ügyetlenül jönnek ki ezek a 40-60 centiméteresre megnövő, 2-4 kilogrammos úszómadarak, van köztük egy kimondottan fürge példány, akit bizony szemmel kell tartani, nehogy kiszökjön, amikor a gondozók elhagyják a birodalmukat.A látványetetésen azt is megtudhattuk, hogy egyáltalán nem falánk pingvinek laknak a vadasparkban, miután jól laktak, már nem fogadtak el több halat, hiába is kínálták őket.A télköszöntőn az állatkert azon lakói mutatkoztak be közelebbről a látogatóknak, amelyek a hideg hónapokban érzik magukat igazán elemükben, így nemcsak a pápaszemes pingvinek, hanem a rozsomákok, a szibériai tigrisek és a kétpúpú tevék is kaptak csemegét, majd a borjúfókák nyilvános téli tornája zárta az állatbemutatók sorát.