Pintér: adottak a feltételek a migráció kezeléséhez

Pintér Sándor a szerb-magyar határon tett látogatását követő sajtótájékoztatóján elmondta, bízik abban, hogy ha nő a migrációs nyomás, akkor az új technika alkalmazásával a határon szolgálók ugyanilyen színvonalon el tudják látni feladatukat. A miniszter közölte, a határon korábban telepített kerítés állapota jó. A határzárhoz hagyományos, éjszakai és hőkamerákat telepítettek, amelyek alkalmasak arra, hogy előre jelezzék, mi várható Szerbia felől - tette hozzá.



Pintér Sándor kitért arra is, a szemle során megnéztek egy új típusú kerítésrendszert, amelynek a felállításáról a kormánynak kell döntenie. Ennek műszaki paramétereiről, várható költségeiről és az építéshez szükséges időről a kabinet tájékoztatást kap. Hangsúlyozta: a határon dolgozók ellátása jó minőségű, ruházatuk hibátlan. A miniszter kérdésre válaszolva kifejtette, a határon 126 embert érintett egy betegség, amelynek oka részben az volt, hogy nem tartották be az élelmiszerek készítésére és tárolására vonatkozó szabályokat. Többeknél a betegség lefolyását befolyásolta, hogy influenzaszerű fertőzésben szenvedtek. Hozzátette: az érintettek nagyon gyorsan, két-három nap elteltével újra szolgálatra tudtak jelentkezni. Szintén kérdésre válaszolva Pintér Sándor közölte, a kormány döntött arról, hogy azok, akiknek a menedékkérelmét elutasították, csak ellenőrzött körülmények között tartózkodhatnak Magyarországon. Az ehhez szükséges jogszabályi háttér kidolgozása most folyik - mondta.