Pintér Sándor díszpolgári címet, Fekete Klára, egykori kollégánk Szegedért Emlékérmet kapott

Botka László a fanfárok hangjára vonult be a díszterembe a feleségével és az új díszpolgárral, Pintér Sándorral. – A közel 300 éves példa bizonyítja, a szembefújó szelek előbb-utóbb megfordulnak – mondta ünnepi beszédében Botka László. A polgármester hangsúlyozta, pusztíthatott itt nagy árvíz, Szeged szebb lett, mint volt, jöhetett Trianon traumája, Szeged ebből ocsúdva egyetemi város és kulturális, tudományos centrum lett. Szerinte másfél évtizede töretlenül épül az ország legsikeresebb európai uniós régióközpontja, Szeged, amelynek sikere nem szavakban, hanem tényekben és tettekben mérhető. Felsorolta, mi épült háromszázmilliárd forintból az elmúlt években, ugyanakkor felhívta a figyelmet, soha nem mondhatjuk, hogy egy város készen van. Ezért tovább építkezik Szeged, amely a polgármester szerint kezében tartja a biztonságos jövő kulcsát, amikor a gazdaságát innovációra, számítástechnikára és szolgáltatásokra alapozza. Majd arról beszélt Botka, hogy egy városban a közösség is megtartó erő, melyben a szolidaritás, az igazságosság azt is jelenti, felelősek vagyunk egymásért.– Egy város akkor óvja és tiszteli polgárait, ha kezet nyújt a lemaradónak, szárnyakat ad a kiemelkedőnek. Azoknak, akik az átlagnál többet adtak a városnak – hangsúlyozta a polgármester, aki városnapi köszöntőjében mindegyik kitüntetettet méltatatta néhány mondatban. – Ha azt szeretnénk, hogy forduljon a szél, a szelet meg kell fordítanunk – zárta beszédét Botka László, aki boldog születésnapot kívánt a büszke, szép, szabad és európai Szegednek.A város legmagasabb kitüntetését, a díszpolgári címet Pintér Sándor gyermekgyógyásznak, orvosprofesszornak nyújtotta át a polgármester. Pro Urbe díjjal jutalmazta a város Temesi Ferenc írót és Vígh László biokémikust. Szegedért Emlékérmet kapott Bálint István nyugalmazott tanár, Hatvani László matematikus, Kancsár Orsolya színművész, Szőke Péter nyugalmazott rendőrkapitány és a Délmagyarország korábbi munkatársa, Fekete Klára újságíró. Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérmet vehetett át Wollemann Mária orvos, biokémikus és Tóth Pál Paja animációs filmrendező.