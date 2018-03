Pintér Sándor Szegeden: Ne mások döntsenek arról, ki lesz a szomszédunk

– A magyar válasz az illegális migrációra tehát az, hogy kerítést húzunk, és senkit sem engedünk ellenőrizetlenül az országba. Ez minden nemzetközi szerződésnek megfelel, hiszen aki valóban menedékkérő, az be tud jönni az országba Tompánál és Röszkénél

Pintér Sándor – visszatérve a 2015-ös helyzetre – arra is felhívta a figyelmet, hogy akkor – aki valóban menekült volt – az el tudta mondani, hogy miért és honnan menekül, és azt is, hogy ki ő, hol és mikor született. A nagyobb részük azonban ugyanazt mondta.

A magyar gazdaság és a magyar közélet sem tud elviselni és kezelni egy, a 2015-öshöz hasonlító migránsáradatot, amikor 391 ezer bevándorló érkezett az országba – mondta a belügyminiszter szegedi lakossági fórumán hétfőn a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg termében. Pintér Sándor hozzátette: ezért döntött úgy a kormány, hogy kerítést húz Magyarország határaira.– fogalmazott a belügyminiszter.Pintér Sándor azt is elmondta, hogy a 2015-ös tömeggel érkezők 108 országból jöttek, pedig közel sincs ennyi helyen olyan, akár háborús helyzet, amely elől menekülni kellene.– Tehát egyértelmű, hogy jórészt a kalandorok keltek útra, aki szociális helyzetükkel voltak elégedetlenek. Ezért kell mindenkit leellenőrizni, akiről nem tudni, kicsoda – mondta a belügyminiszter.A probléma Pintér Sándor szerint a hozzáállással van. Az Európai Unió megengedné, hogy mindenkit beengedjenek, akár Magyarországra is. – Erre azonban nincs szüksége Magyarországnak, ezt nem fogadhatjuk el. Célunk, hogy rajtunk kívül senki más ne dönthessen arról, kik legyenek a szomszédaink, kikkel lakjunk egy utcában – mondta.A másik álláspont pedig Soros Györgyé, aki szerint fejenként 9 millió forinttal is támogatni kell a migránsokat, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és le kell dönteni a kerítéseket.– Közülük mindenki ugyanott és ugyanakkor, január 1-jén született, és egész biztosan nem volt alapos okuk arra, hogy illegálisan próbáljanak Európába jönni, különféle szervezetek hathatós segítségével.