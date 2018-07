Pipás Pista thrillerben tér vissza - sok legenda kering a szegedi tanyavilág transzvesztita sorozatgyilkosáról

Pipás Pista ujjlenyomata a Móra Ferenc Múzeum korábbi kiállításán.

Filmet, könyvet, színdarabot ihletett

Szabó Gabi mint Pipás Pista.

a pszichedelikus folk metalt játszó pécsi Virrasztók zenekar 2011-es nagylemezének (Memento Mori!) hatodik dala Pipás Pista történetének egyik változatát meséli el. Alterzenei ballada formában elmesélte a történetet az All Inclusive Delicates nevű zenekar is.

2013-ban egy szentesi házaspár azzal kereste meg lapunkat, hogy 28 éve otthonuk falát díszíti Bődy Mária szentesi festőnő képe, amely Pipás Pistát ábrázolja tanyája kerítésének dőlve, női ruhában, pipázás közben. Bődy személyes ismerőse volt, és jó barátságot ápolt vele, kezdő festőként az akkori tanyavilágban készítette el művét, élete harmadik vagy negyedik alkotásaként – tudtuk meg a házaspártól. A festőnő 1986-ban otthonában gyilkosság áldozata lett.

A szentesi Bődy Mária festménye, amely a tulajdonosok szerint Pipás Pistát ábrázolja női ruhában. Fotó: Nánai Márta

Lehetne a mi Drakulánk

– Három legendakört szeretnék erősíteni és turisztikai látnivalóvá alakítani. Rózsa Sándort, ami már megvalósult, Pipás Pistát és a boszorkányokat. Ha Drakula grófból Erdély egyik turisztikai érdekessége lett, miért ne lehetne ilyen Pipás Pista is?

Legendák és a valóság: a történelem

Kacsán András, Siklósi Csaba dédapja egy ideig csendőrként szolgált Szeged mellett. A legenda szerint ő volt az egyik, aki elfogta Pipás Pistát, de erre nincs bizonyíték. Fotó forrása: Siklósi Csaba

Pipás Pista, a férfi...

"Ember Judit éles szemmel vette észre: mivel a világégés miatt a férfiak elmentek a frontra, az otthon maradt asszonyoknak kellett vinni a gazdaságot – ami egyre jobban ment. Ugyanis háborús konjunktúra volt, lábon vették meg a gabonát, csordában hajtották el a marhát, ráadásul az időjárás is kedvezett a mezőgazdaságnak ezekben az években. Az asszonyok akarva-akaratlan a gazdaság urai lettek, és elkezdtek jobban élni. Mikor hazatértek a férfiak, vissza akarták venni az irányítást – és sok helyen ezt nem hagyták. Meg vagyok győződve, hogy részben ez volt az egyik Pipás-gyilkosság hátterében is"

...és Riegerné Fődi Viktória, a nő.

Horthy karácsonyi ajándéka

Nem csoda, hogy néhány éve arról írtunk:Riegerné Fődi Viktória ugyanis nem mondhatni, hogy hagyományos életet élt. Férjhez ment és két lányt szült, de később női ruháját férfiholmikra cserélte, és robusztus alkatát is kihasználva úgy kezdett el élni, mint egy férfi. Pipázott - emblematikus pipáját egyik áldozatától szedte el -, kocsmázott, a korabeli "legendák" szerint fél kézzel földhöz vágott egy férfiembert. Ráadásul, így mesélték, még talán gyenge bajsza is nőtt. Álöltözetében napszámosmunkákra is nagyobb esélye volt, de talált magának jövedelmezőbb foglalkozást is. A férjüktől megszabadulni akaró asszonyok segítője lett, de csak két akasztást tudtak később rábizonyítani.Tehát ott tartottunk: mint Erdély Drakulából,. Az utcanevek változtatásánál is, és a polgármester, Toroczkai László 2015-ben lapunknak elmondta:Az is kiderült: Pipás Pista háza is megvan, de már felújították, és nem őrizte meg a tulajdonos az eredeti, autentikus állapotot. A szegedi vállalkozó, akik megvette az átokházi Pipás-tanyát, a nevét nem akarta elárulni:. Annyit mondott el lapunknak, hogy ő akkor kapcsolta össze a tanya nevét és a legendát, amikor a Szegedi Nemzeti Színházban adták a Pipás Pistáról szóló darabot. Az összedőlt melléképület, ami gyakorlatilag már csak egy domb, lehetett a sorozatgyilkos asszony lakhelye. Nem itt fogták el egyébként: letartóztatásakor már Tompán élt.A Drakula fémjelezte borzongató vonalba illene első hallásra, hogythrillert tervez forgatni az alföldi tanyavilág egykori hírhedt sorozatgyilkosáról, Pipás Pistáról. A nőből lett férfi éveken át ölt Szeged környékén, áldozatai olyan férfiak voltak, akiktől feleségeik bármi áron meg akartak szabadulni. A film főszereplője nem csak a mitikus alakká vált Pipás, az alkotás még inkább a halálos ítéleteket kimondó asszonyokról szól -. Almási Tamás a történetről elmondta, a nő fiatalkorában valahol Nyugat-Magyarországon egy birtokon szolgált, ahol a férje vagy az uradalmi kocsis, esetleg maga az uraság, éveken át ütötte-verte, szexuálisan bántalmazta. Az asszony ezért a harmincas évek elején elmenekült az Alföldre. Nem tudjuk, ölt-e korábban, még "női alakban" is, de - ezt mi tesszük hozzá - egy másik legenda azt mondja, maga az őt megerőszakoló uraság adta férjhez.Riegerné Fődi Viktória alakja köré ugyanis rengeteg legenda szövődött a szegedi tanyavilágban - ezek nagy részére azonban nincs bizonyíték. Legenda az is például, hogy a börtönben derült ki: Pipás Pista valójában nő, mert nem volt hajlandó megfürödni, és erre végül erőszakkal próbálták rávenni. A szegedi Siklósi Csaba dédapja csendőrként szolgált ebben az időszakban a vidéken, és a családi legendárium úgy tartja számon, mint Pipás Pista egyik elfogóját. Úgy mesélték, nem hitte el, hogy valóban nő, ezért megnézte a saját szemével - a tanyavilágban azonban mindenki tudta róla, hogy valójában nem férfi. Erre a történetre bizonyíték nem maradt fent, és amikor Pipás Pistát elfogták, Kacsán András már Kecelen élt.A dokumentumfilmből tudjuk: egy Pintér Ferenc nevű rendőr nyomozott az ügyében. Ő, Andrássy Albert rendőr és Bauer (később Bánsági néven ismert) detektív volt jelen a letartóztatásnál. Nincs arra sem adat, hogy valóban megerőszakolták volna 13-14 évesen, bár erre nehéz is lenne bizonyítékot szerezni. Az általa elkövetett gyilkosságokról annyit lehet hivatalosan tudni, hogy két ember, Dobák Antal és Börcsök István felakasztásával vádolták.Egy ideig Almási Tamás is próbálta tisztázni az egymásnak ellentmondó részleteket a férfivá lett asszony életútjában, de aztán letett róla. A történetben ugyanis nem a "transzvesztita" életútja érdekelte, hanem a nők figurája, akik őt gyilkolásra buzdították. Miért így akartak megszabadulni a férjeiktől? Hogyan jutottak el odáig, hogy kimondják valakire a halálos ítéletet? Ahogy a tiszazugi méregkeverőknél - a történetről 2002-ben Pálffy György készített mozifilmet -, itt is a történelem adta élethelyzet lehet a kulcs.Almási tervezett filmje a valódi Pipás-történetnél tíz évvel korábban játszódik, 1921-1924 között. Nem sokkal azelőtt tömegével tértek vissza az első világháborús hadifoglyok, akik nem hogy rengeteg brutalitást láttak, jó eséllyel maguk is öltek, és maguk is brutálisabbá váltak. Az asszonyok azonban, akikre sok plusz feladatot rótt a férfi nélküli élet, időközben rájöttek, hogy maguk is képesek boldogulni. Megérezték az erejüket, és amikor megérkeznek a korábbinál is erőszakosabb, elnyomóbban viselkedő férfiak, nem akartak tovább tűrni.– magyarázta Bubyrák István televíziós rendező, az 1983-as Pipás Pista-dokumentumfilm szerkesztője. Az is kiderült: a két megölt férfi tulajdonképpen a kor két jellemző férfitípusát testesítette meg.Börcsök hazatérte után ivott, és ütötte-verte a családot. Puskával zavarászta az asszonyt, aki nem bírta tovább. Összeszövetkezett a Pipással, hogy öljék meg, mert már a házat adja el a fejük felől. Dobákéknál meg az asszony volt felelőtlen. Az öreg hazajött a frontról, és próbált volna megélni, de az asszony eltapsolt mindent, nagy parasztbálakat rendezett. A rendező szerint, aki könyvet is írt Pipás Pista talán igaz története címmel, Pipás is másként viszonyult a két gyilkossághoz. Dobák meggyilkolásáról nem beszélt, a szemtanúk szerint a börtönben is kísértette, vele álmodott. Szégyellte tettét, mert ez az áldozat nem szolgált rá a halálra.Pipás Pista utóbbi gyilkossághoz bűntársakat is szervezett, de végül csak rá szabtak ki halálbüntetést. A legenda szerint saját hóhérkötelével akasztották fel, de ez sem igaz: Horthy Miklós 1933-ban karácsonyi ajándékként megkegyelmezett neki, a börtönben halt meg kilenc év múlva.