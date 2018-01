Pizsamában mentette meg a szomszédját - 55 éve önkéntes tűzoltóparancsnok Sziládi Zoltán

– Ahogy leszereltem 1963-ban, azonnal beálltam önkéntes tűzoltónak. Rendőr akartam lenni, de arról lebeszéltek a testvéreim. A község területén és a környékén keletkezett kisebb-nagyobb tüzeket oltottuk – kezdett mesélni a 78 éves Sziládi Zoltán. A géplakatos nyugdíjas 55 éve az Üllési Önkéntes Tűzoltó-egyesület tűzoltóparancsnoka.– Ahová mi kivonultunk, ott eloltottuk a tüzet hamarabb, mint hogy kiértek volna a hivatásosok Szegedről. Egyszer, úgy egy évtizede a helyi önkormányzatot is felgyújtották. Na, azt is mi ketten oltottuk el a barátommal – mesélte az üllési önkéntes tűzoltó. Az önkéntesek egy hét köbméter űrtartalmú kocsival oltottak.– Saját magunk tanultuk meg az oltáshoz szükséges dolgokat, és sokat gyakorlatoztunk. Számos versenyen is részt vettünk, ahonnan mindig elhoztuk az első vagy második díjat – mesélte a nyugdíjas, akinek elismerései jelenleg a Déryné Kulturális Központban tekinthetők meg. A most is törzsőrmesteri rangban szolgáló önkéntes tűzoltó a kedvünkért felidézte néhány emlékezetesebb vonulását.– Pont itt, szemben egy nagy Volga gyúlt ki a garázsban. Már égett az egész kocsi, de a tulajdonosa ki akarta szedni az autóban lévő fontos iratokat. Nagyon csúnyán megégett mindkét karja.

Kapkodás volt nagyon, égett, mint a borzadalom. Pizsamában mentettem a szomszédot, majd én vittem kocsival a mentő elé. A garázst és az autót nem tudtuk megmenteni, de a házra legalább nem terjedtek át a lángok – mesélte.Sziládi Zoltán csak azt nehezményezi, hogy a hivatásos tűzoltók részéről sajnos elmaradt az elismerés. – Egyszer Ruzsán égett egy hatalmas tűz, 24 órán át oltottuk az erdőtüzet. Borzasztó látvány volt, ahogy égtek azok a hatalmas fák. Később kiderült, szándékos gyújtogatás történt.Arra is emlékszem, hogy egy idős német férfinak, aki a kutyájával élt itt, a gyönyörű piros autója égett porig. Nem lehetett megmenteni, mindenhová nem tudtunk eljutni. Amikor egy csúnya villám belecsapott egy házba a megyehatáron, a bálból mentünk oltani traktorral. Akkor még nem volt más járművünk. Sok értéket, a bútorokat is meg tudtunk menteni, épp kihúztuk, mire összeomlott a ház – folytatta a nyugalmazott önkéntes tűzoltóparancsnok.