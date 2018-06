Play IT: kockák Mekkája lett a TIK-ből - galéria

Ma már nem az énekesek, hanem a számítógép előtt játszó tinik az igazi sztárok a fiatalok körében, akiket leginkább virtuális játékokkal lehet rendezvényre csábítani. Ezen az egyszerű felismerésen alapul a Play IT rendezvénysorozat, mely vasárnap Szegedre érkezett. Miközben a felnőttek csak pislogtak a szürreális világban, ahol mindenhol azt látták, hogy a legnagyobb élmény gombokat nyomogatni egy monitor előtt, vagy fényképezkedni vézna kockákkal, a gyerekek olyan átszellemült arccal közlekedtek az emeletek között, mint szüleik annak ideján Disneyland-ben.A délelőtt 11 órára szinte már levegőtlenné vált TIK 5 szintjét foglalták el a számítógépes játékok. Nagy Norbert szervezőtől megtudtuk: több százmillió forint értékben közel 40 X-Box, ugyanennyi Play Station, közel 20 VR eszköz és több mint félszáz PC állt a vendégek rendelkezésére, akik közül voltak, akik 11 ezer forintot fizettek azért, hogy itt lehessenek. Igaz, a szuper exkluzív belépő nem csak a nyitás előtt egy órával való belépésre jogosított, a tulajdonosai büfét is korlátlanul használhatták, ajándékba pedig egy fülhallgatót kaptak.Hozzáértés híján nem sorolnánk fel, milyen játékokat próbálhattak ki a rendezvényen résztvevők – az biztos, hogy a legújabbakat. A hatalmas fotelekből és a hajlított képernyőkből pedig azt sejtjük, elég „luxinak" számított itt minden. Kivéve egy szektort, ahol retro videójátékokkel lehetett játszani.– Így legalább összehasonlíthatják, milyen volt régen és milyen most a számítógépes játék – mosolygott Makk Norbert, aki gyerekeivel játszott éppen egy kezdetleges programmal. Hozzátette: a kicsik számára sem teljesen ismeretlenek ezek, hiszen otthon vannak még ilyenek és néha elő is veszik őket az X-Box mellé.– Sokkal jobb ez a rendezvény, mint gondoltam – áradozott a tízéves József, aki, amikor összefutottunk vele, éppen egy VR-szemüveges játékot játszott. – Teljesen valóságos volt – mesélt élményeiről.Bár a legtöbben játszani jöttek, voltak, akik teljesen más miatt váltottak jegyet. – Még nem is fogtuk fel, hogy találkoztunk élőben a kedvenc videósainkkal – áradozott Zorka, Vivien és Dia, boldogan szorongatva az aláírt relikviákat. Mint mondták, ők csak ezért jöttek. Arra a kérdésre pedig, hogy miért néznek másokat, ahogy a számítógép előtt játszanak, a lányok meglepő választ adtak. – Motiválnak bennünket és segítenek, amikor egy nehéz időszakához ér az életünk.A lányok kedvencét, Geryt mi is megkérdeztük, mire használja fel népszerűségét, amit azzal szerzett, hogy számítógépezik és szerinte meddig tarthat ki ez a lendület, ami ebben a műfajban van. Ha valaki nem tudná: ezek a fiúk jelenleg sok százezer forintot keresnek azzal, hogy a monitor előtt játszanak. – Biztos kell hamarosan majd egy éles váltás. Már én sem csak játszok, igyekszem az egészséges életmódot is reklámozni. Arra buzdítok mindenkit, hogy ne egész nap a monitort bámulja, hanem mozogjon is.Szegednek is van egy híres gamere, a 19 éves Uborcraft, aki mindössze 2 év alatt vált az egyik legismertebbé. – Annak idején nem volt ezzel komoly célom, csak hobbiként indult. De azt hiszem, mondhatjuk, hogy bejött, mert mostmár főállásban ezzel foglalkozok – mesélt magáról a fiatalember, aki a jövő videósainak is csak ezt tudta javasolni: ne akarjanak görcsösen befutott vloggerré válni, mert akkor biztosan nem fog sikerülni.