Plüss mackók utaznak a szegedi mentőkben

– Évek óta bevett szokás, hogy maci van a mentőautókban, de ekkora mennyiségű plüssállat fogadására még nem akadt példa nálunk – mondta Elmer János, a Szegedi Mentőállomás megbízott helyettes állomásvezetője. Egységüknek ugyanis ötven plüssmacit adott át csütörtökön a Szent-Györgyi Albert Rotary Club szatellit e-klubja, a csólyospálosi Danubia elnöke. – Orvosként én is tapasztaltam, mennyire meg tudja nyugtatni a gyerekeket egy plüssállat. Szeged mellett Sopronban és Győrben is átadunk majd 50-50 macit – tudtuk meg Beat Dubstól.A pihe-puha plüssök egy Facebook-kezdeményezés hatására gyűltek össze. – Ha a mentőben szállított gyermek állapota engedi, odaadjuk neki a játékot, ami jelentősen csökkenti a stresszt. Lakossági felajánlások is rendszeresen érkeznek, de azokat meg kell tisztítanunk. Ezeket viszont steril csomagolásban kaptuk – mutatott a gombszemű bocsokra az állomásvezető-helyettes.Mind a tizenkét szegedi mentőautóba kerül maci, amit később akár meg is tarthatnak a gyerekek. A többit raktárban tárolják, onnan „helyezik szolgálatba" a mentőkben utazó plüssmedvéket.