Plusz 35 millió a Belvárosi hídra

A Modern Városok Program keretében az állam 1,7 milliárd forinttal támogatja a Belvárosi híd részleges felújítását, ám ezt megelőzően is szükség van javításokra és közműkiváltásokra. A pénzügyi bizottság szerda reggeli ülésén 35 millióval egészítette ki az idei költségvetésben elkülönített 250 milliót.



Az előterjesztésből kiderül, hogy a keretből eddig 202 milliót nem használtak fel, ám időközben elkészültek a jobb parti, azaz a szegedi oldal felőli támfal felújításához szükséges állapotfelmérések és tervek, amelyekre a rendelkezésre álló forrásnál többet kell költeni.



Mint ismert, az Európai Unió által támogatott Zöld Város Program keretében megújul a Stefánia, a Móra-park egészen a Roosevelt térig, ezért is szükséges a területen található optikai, tömegközlekedési és hírközlési kábeleket kiváltani, továbbá a közvilágítást is újratervezik.



Az MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. készítette el a támfal-rekonstrukcióhoz kapcsolódó állapotfelmérést és kiviteli tervet, amelyek alapján 235 millió forintot emészthetnek fel a munkálatok. Azért, hogy minél hamarabb kiírhassák a közbeszerzést, 35 millió forint többletforrást szavazott meg a pénzügyi bizottság. A kivitelezés várhatóan jövőre kezdődik.