Plusz 4 oldal olvasnivaló - először a Tiszáról

Keszegek ívtak Csongrádnál, kedden. Ezt a jelenséget ritkán lehet megpillantani. Fotó: Kuklis István

Havonta érdekes helyi történeteket, embereket szeretnénk bemutatni, programokat ajánlunk. Az első plusz négy oldal keddi számunkban a Tiszáról szól, arról, mit találunk ma a parton, és mi van a felszín alatt. Megírjuk, hogyan érdemes túrázni, milyen költségekre számíthat, aki úgy dönt, „vízi ember" lesz, és csónakot vásárol. A folyó a természet része, de azért közösségi tér is, ahol illik viselkedni, és ahol olykor társasági élet zajlik. Az első szegedi szépségversenyt például 1928-ban rendezték a tiszai strandon, a zsűri elnöke Juhász Gyula költő volt.A megye mostani legszebb strandját, a tengerparthoz hasonló csongrádi Körös-torokot most elöntötte a víz, de ez csak a nyaralóknak bosszúság. Kedden, amikor ott jártunk, szinte forrt a part szélén a Tisza. Olyat láthattunk, amivel a vízen járók sem sűrűn találkoznak: ívtak a keszegek. Ez a fénykép is az ott készült fotósorozatból való. Tizenegy éve még hetvennégy tonna halat fogtak ki a Tiszából, csak a Csongrád megyei szakaszon. Ennek nagy részét, 51 tonnát a halászok vitték el. 2016 óta azonban tilos halászni, csak horgászni szabad. Vajon meglátszik-e a Tiszán két év után, hogy sokkal kevesebb halat vesz el tőle az ember?