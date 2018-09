Plusz egy Titanic-előadást kínál a szabadtéri

A Magyarországon először látható musicalre immár hat alkalomra lehet jegyet váltani, szeptember 22-től már az augusztus 18-ai pluszelőadásra is. A jegyvásárlók száma a tavalyit is meghaladja, pedig nem is oly rég hirdették csak ki az évadot. Hatalmas az Érdeklődés a Queen-musical, vagyis a We Will Rock You, az Aida és a Szerelmes Shakespeare iránt is.



Most a szabadtéri vezetősége elárult még egy titkot: az Újszegedi Szabadtéri Színpadon felcsendülő Bertolt Brecht-darab, a Koldusopera rendezőjének nevét hozták nyilvánosságra, a Jászai Mari-díjas Bocsárdi László rendezi majd. Neve ismerős lehet sokaknak, hiszen tavaly ő rendezte a Dóm téren a Toscát. Ugyanakkor nevét hallani lehetett idén a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapcsán is, hiszen a teátrum a Színházi Kritikusok Céhe díjátadóján három díjat is bezsebelt.