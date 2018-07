Plusz előadáson is láthatják az Úrhatnám polgárt

A Moliére-komédiák újabb nagyszerű darabja, az Úrhatnám polgár plusz egy estét kap a REÖK Stúdiószínpadon – a július 19-ei főpróbára kedvezményes jegyet válthatnak azok, akik elől már elkapkodták a korábban meghirdetett előadás helyeit.



A Kálvária sugárúti játszóhelyre Parti Nagy Lajos féktelen humorú átiratában érkezik meg Moliére 347 éves komédiája: ez a helyenként abszurd, sokszor ironikus alkotás olyan, mint egy okos gyermek. A játékossága ellenére meglepően pontos kritikát mond ki az orrunkat facsaró dolgokról.



Például arról, hogy bizonyos pontokon milyen fájdalmasan tud hiányozni a műveltség, és hiába igyekszik a Jourdaint alakító Balog József felzárkózni az „elithez", csak vagyon tekintetében sikerül őket túlszárnyalni.



– Sokan annak tartanák, de Jourdain nem buta – szögezi le Balog József.



– Csak éppen nem lát az orra elé, mert mindig felfelé néz. Nagyon pontosan leköveti azoknak a viselkedését, akik nála magasabb „polcon" ülnek. Nem lehet eldönteni, hogyha sikerül ez az utánzás, akkor azt sikernek tekintjük, vagy valójában kudarc? Hiszen az, aki miközben elhagyja azt a helyet, társadalmi pozíciót, amelybe született, az identitását is elhagyja, elveszett ember lesz.



Sok ilyen elveszett ember találkozik a Herczeg T. Tamás rendezte Úrhatnám polgárban, például Barnák László vak szerelmese, Cléonte, vagy épp Sorbán Csaba álszent és cinikus Dorante grófja. De néhány kivételt is találhatunk: Jourdain feleségét, Sebők Mayát vagy a Nicole-t alakító Farkas Andreát.



Bianca Imelda Jeremias díszlete és jelmezei, valamint Szirtes Edina Mókus zenéje még inkább kihangsúlyozzák az Úrhatnám polgár furcsa, szinte meseszerű világát, ami egyszerre mókás, mégis a fajsúlyos dolgok nehézségével telepszik be az ember gondolatai közé.