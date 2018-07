Plusz négy oldal a kerékpározásról - keresse Szőke Tisza mellékletünket kedden

Nemcsak a bringa, a kiegészítők is fontosak. A jó választáshoz is kapnak tippeket mellékletünkből olvasóink. Fotó: Frank Yvette

Praktikus tanácsokat adunk például arról, hogyan válasszunk kerékpárt, és milyen lakatot használjunk, hogy lehetőleg ne lopják el a bringánkat. Utánajártunk, hogy Csongrád megye nagyobb városaiban hol és mennyiért kölcsönözhetünk kétkerekűt, ha kirándulunk. Slágertéma, hogy a biciklisek mennyire figyelmetlenek, rengeteg a konfliktus az autóvezetőkkel. Most azonban arról is írunk, mivel bosszanthatják fel egymást a kerékpárosok.A rendszeres bringázás fejleszti az állóképességet, fittebbé, kevésbé fáradékonnyá válik, aki ezt a sportot választja – mondta el a sportorvos. Benéztünk a Szegedi Akadémiai Bizottság székházának udvarára, ahol bronzba öntve látható Einstein egy drótszamáron. A nyár közepén járunk, ilyenkor szívesebben indulnak túrázni azok is, akik egyébként nem nagy kerékpározók. Négyoldalas összeállításunk egyik cikkében adunk néhány tippet, merre érdemes tekerni megyénkben.