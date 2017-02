Pluszelőadást tartanak a Mamma Mia!-ból

A Mamma Mia! abszolút rekorder a Dóm téren: 2014 óta – az idei estékkel együtt – összesen 17 alkalommal várják a nézőket a produkcióra, ráadásul egymást követő években. Ez azt jelenti, hogy összesen mintegy 70 ezer ember láthatja a szegedi fesztiválon a sikerdarabot – ez ugyanannyi, mint egy teljes szabadtéri évad nézőszáma – tájékoztatott Fábián Barbara , a Szegedi Szabadtéri Játékok sajtóreferense.A musical 1999. áprilisi ősbemutatója óta a világon először Szegeden került színre non replica változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval. A darab a londoni West Enden és a New York-i Broadwayn is hatalmas sikerrel fut, 2008-ban pedig film készült belőle. Világszerte csaknem 180 városban, több mint 54 millió néző előtt játszották már az ABBA 27 slágerét felvonultató darabot. Elhangzik benne többek között a Dancing Queen, a Knowing Me Knowing You, a Super Trouper és a Mamma Mia! is. A produkció hazai kőszínházi premierjét 2014 szeptemberében tartották a Madách Színházban.A musical július 6-ára meghirdetett Dóm téri pluszelőadására bérletek válthatók három konstrukcióban.A Vízkereszt, vagy amit akartok július 30-i, harmadik előadásával párban a musical mellett olyan sztárokat is láthatnak a nézők a Shakespeare-vígjáték szerepeiben, mint Alföldi Róbert Görög László vagy Elek Ferenc A Mamma Mia! mellé választható a tavalyi szuperprodukció, az Ének az esőben és az egyik legjobban várt idei bemutató, a Veréb Tamás Muri Enikő és Vágó Bernadett főszereplésével készülő A notre dame-i toronyőr is.