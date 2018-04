Fotó: Magony Ferenc / Szegeden láttalak

Még ha a cipője miatt gyanakodhatunk is, de megörökítették, ahogy a Marvel szuperhőse, Pókember Szegeden járt. Valószínűleg persze nem Peter Parker maga járt a Napfény városában, és nem is Tobey Maguire öltötte magára a jelmezt újra, de igen szép jelmez, amelyet Szegeden fotóztak le.A várost rendre megmentő hősről egyébként a legutóbbi film tavaly júliusban jött ki, a Hazatérés 257 millió dolláros bevételt hozott. A sorozatnak azonban nincs vége, jövő júliusban érkezik a Hazatérés folytatása, amelynek egyelőre nincs címe, és igen sok kétely övezi a történetet is: annyit lehet tudni, többnyire Londonban fog zajlani a cselekmény.