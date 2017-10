Pokollá tették a szomszédok életét: alig várja a többi lakó, hogy megszabaduljanak a problémás bérlőktől

Gondnokság alatt áll a főbérlő

Ökörsütés és tűzijáték lesz az udvaron

– Kéthavi lakbérrel vagyunk elmaradva. A főbérlő kizáró gondnokság alatt áll, én is beteg vagyok, csak egyedül én tízféle gyógyszert szedek.– Az a nagy zsák mind gyógyszerrel van tele – mutatta Demeter Lajosné, aki családjával Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút 34. alatti épület udvari lakásában él. A dohos, penészes, sötét, dohányfüstös szobában beszélgettünk. Az asszony azért kereste meg lapunkat, mert állítása szerint két hónapos lakbérhátralék miatt 15 napon belül ki kell költözniük az önkormányzati bérleményükből.Amikor kétségbe vontuk, hogy mindössze két hónapnyi tartozás miatt lakoltatnák ki őket, azt mondta, az is közrejátszik, hogy "fajgyűlölők a szomszédok", és folyamatosan feljelentik őket "a gyerekek miatt". Majd beszélgetésünk fonala visszakanyarodott a családban lévő betegségekhez, amelyekből akad bőven.– Cukorbeteg vagyok, magas a vérnyomásom, szíves és vizes is vagyok, gyomorfekélyem van, a gerincműtétem miatt pedig alig tudok menni. A gyerekek asztmásak, a fiam, a főbérlő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van – sorolta az asszony, amit vastag iratköteggel próbált bizonyítani.– Heten lakunk itt, négy kiskorú unokámról kell gondoskodnom. Kérdezem én, hova menjek ennyi gyerekkel télvíz idején 15 napon belül? Ha kitesznek, ide húzok fel egy sátrat a ház elé – mondta Demeterné.Egészen más képet festett a családról szomszédjuk, György József. – Olyan ember panaszkodik, aki évek óta gondot okoz az egész lakóközösségnek. Én konfrontálódom velük, mert a többi lakó fél. Engem nem érdekel, hányan vannak, odamegyek és szólok nekik, ha randalíroznak. Hét éve élnek itt, a fél udvart elfoglalták, néha húszan teregetnek az udvaron – mesélte József, akinek a családdal folytatott vitája egyszer már tettlegességig fajult.– Azóta pokol az életünk, amióta ideköltöztek. Ha végre tényleg kirakják őket, ökörsütés és tűzijáték lesz az udvaron – tette hozzá a férfi, aki azt mondta, nem akar egy olyan világban élni, ahol nem mondhatja el a véleményét.A közös képviselő, Szabó Jenő pedig arról mesélt, amikor a megszokott 15 ezer forintos vízdíj helyett egyik alkalommal 200 ezerről érkezett a számla. – Májusban szerelő vizsgálta át a rendszert, bement az udvari lakásba is, ahol kiderült, hogy karácsony óta folyt náluk a víz a tusolónál. Becsléseim szerint durván félmillió forint értékű víz ment kárba náluk – mondta a közös képviselő, aki biztonsági okokból a ház bejáratára és az udvarra néző kamerákat szereltetett fel.

Arra nem jogosultak is velük laknak

– Társaságunk és Demeter Lajosné, Dimovics István édesanyja között nem áll fenn sem bérleti, sem használati jogviszony. A társaságunk és Dimovics István között létrejött bérleti jogviszonyt az előírások betartása mellett 4 havi díjtartozás miatt felmondtuk – tájékoztatott Kardos Kálmán. Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a jogviszony megszűnésével az önkormányzati tulajdon védelme érdekében az IKV visszaveszi az ingatlant.– Az ott élők a bérleti szerződésben még együttköltöző személyként sem szerepelnek. Miattuk már korábban jeleztük, hogy a jogszabályok meghatározzák a befogadható személyek körét, és ott olyanok tartózkodnak, akik arra nem jogosultak. Megkértük Dimovics Istvánt a rendeltetésellenes használat megszüntetésére, de ő nem tett eleget kérésünknek. Az IKV-tól nem várható el, hogy a bérlő, illetve a használó valamennyi családtagjának elhelyezését biztosítsa. A kiskorúak már eddig sem lakhattak volna a lakásban, így elhelyezésükről nagykorú családtagjaik kötelesek gondoskodni – hangsúlyozta az IKV vezérigazgatója.