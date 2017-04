Pokollá vált az életük az okoskerítés mellett

Nincs rakétakilövő, akkor rendeltetésszerűen használhatják?

A fiatal pár háza közvetlenül a kerítés mellett áll. A nyugalom, amiért kiköltöztek, megszűnt. Fotó: Karnok Csaba

– Éjszaka is gyakran felriadunk arra, hogy nyolc nyelven üvölt a hangosbemondó – Mihók Gábor és orvosként dolgozó élettársa lassan két éve költöztek Röszke utolsó házába, hogy csendes, nyugodt környezetben élhessenek, de pokollá vált az életük a határzár felépítése miatt. Már az építkezések és a folyamatosan zajló csapatmozgások is felborították az életüket, de a határzár „kibővítése" az okoskerítéssel, a védelem fokozása kiverte náluk a biztosítékot.– Közérdekű használati jogot jegyeztek be a házunkra és a telkünk felére még 2015 végén – folytatja a férfi. – A kisajátításra és a közérdekű használati jogra vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy amennyiben jelentősen korlátozódik vagy lehetetlenné válik az ingatlanunk rendeltetésszerű használata, akkor kérhetjük a kisajátítást – tette hozzá Mihók Gábor. A röszkei pár megpróbált minden jogi utat ahhoz, hogy az állam vásárolja meg az ingatlanukat, ám lyukra futottak.– A kormányhivatal szerint rendeltetésszerűen tudjuk használni a házunkat, ezért elutasították a kérelmünket – Mihókék először a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz fordultak, mivel a kisajátítással és a közérdekű használati joggal kapcsolatos ügyeket, eljárásokat ez a hivatal bonyolítja le. A család nem tudja felfogni, hogy miért hozott ilyen határozatot a kormányhivatal, hiszen az igaz, hogy az ingatlanra ténylegesen nem épült semmilyen katonai objektum, és a telekhez való bejutásukat nem akadályozzák a határvédelemmel járó műveletek, de az életüket lehetetlenné tették. Az Országos Rendőr-főkapitányságot is megkeresték, hogy vásárolják meg az ingatlanukat, de hiába. Utóbb a bírósághoz fordultak, de a közigazgatási eljárásban is számukra eredménytelenül zárták le az ügyet. – Meg sem hallgattak bennünket ebben az eljárásban – értetlenkedik Börcsök Éva, Mihók élettársa.

Mást is zavar a határvédelemmel járó káosz

Többet ér a vetés, mint az ember

Másképp értelmezik Strasbourgban



Az eddigi bírósági gyakorlat szerint másképp értelmezik egy lakóház rendeltetésszerű használatát Strasbourgban, másképp a magyar hatóságok. A hazai gyakorlat szerint a lakóingatlan rendeltetésszerű használata már akkor biztosítva van, ha az ingatlan tényleges igénybevételére a határvédelem által nem került sor, és az ingatlanba való bejutás a tulajdonos számára nincs korlátozva. Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint lakóingatlan esetében nem a fizikai területhez való jogot, hanem annak békés használatát kell védeni, és akkor biztosított a rendeltetésszerű használat, ha lehetővé teszi a magán- és családi élet kibontakozását.

– Nem épült rakétakilövő a kertünkben, akkor minden rendben van? – kérdi Mihók Gábor. Párjával nem tudnak belenyugodni a számukra elviselhetetlen helyzetbe, a hatékonyabb jogérvényesítés érdekében összefognak azokkal a röszkeiekkel, akiknek szintén tönkretette az életét a határzár építése és működése.– Nem vagyunk egyedül – magyarázza Mihók Gábor. – Jeleztük már az önkormányzatunknak is, hogy próbáljuk meg érvényesíteni az érdekeinket – a Felszabadulás utca legutolsó házában élő Mihókék szerint többen is vannak, akiket hasonló helyzetbe hoztak a határvédelemmel kapcsolatos tevékenységek.Lapunkban is írtunk már arról, hogy többeknek zavaró a határvédők tevékenység. „Szűcs Zoltán röszkei portáján pózna és villanyszekrény áll. A pózna nem zavarja, sokkal inkább a rendőrség és a honvédség miatt megnövekedett forgalom. – Az ablakot nem lehet nyitva hagyni, élhetetlenné tették az utcát" – írtuk tavaly augusztusban. Ezért is gondolták úgy, hogy szükség esetén összefognak, pertársaságot alakítanak, és közösen fellépve fordulnak a hatóságokhoz a helyzet megoldása érdekében. – Jelenleg a hazai jogi lehetőségeink kimerültek, ezért jogvédelemért az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultunk – magyarázta Mihók Gábor.Az állam jól körbebástyázta magát, először is kormányhatározatban a határzár létesítését és annak körülményeit szabályozták, majd az Országgyűlés módosította az államhatárról szóló törvényt. A kisajátítást és a közérdekű használatbavételt rendeletben hirdették ki. A lényeg: a határtól számított tízméteres sávban kisajátított területért négyzetméterenként 173 forintot kell az államnak fizetnie. A közérdekű használati joggal terhelt ingatlanok tulajdonosai kötelesek tűrni a határ védelme érdekében építmények felhúzását, működését. Amennyiben nem tudják rendeltetésszerűen használni az ingatlanokat, akkor kérhetik a tulajdon kisajátítását az államtól. Az pedig csak hab a tortán, hogy a kártalanításról szóló rendelet részletesen taglalja a figyelembe vehető mezőgazdasági károkat, ám egyetlen mondatot nem találtunk az emberek életét zavaró tényezőkről.