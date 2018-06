Pont ennyi türelem

Utcaművészek dekorálták ki a múzeum mögötti kukákat. Fotó: Trogmayer Éva

Három szelektív kuka hívja fel a figyelmet a környezettudatos életmódra a szegedi Móra Ferenc Múzeum háta mögött. Kommunális hulladék, műanyag és papír gyűjtésére szolgálnak. Utóbbi, az utcai művészet „áldozatául esve", még feladatot is tartogat az arra járóknak. „Nézd meg a másik oldalról is" – kéri a felirat, ami egy telített fehér körre mutat.Stréberek vagyunk, hát nem megyünk el szó nélkül a kukák mellett. Vagyis de, mert sietünk a munkába, végül mégis győz a kíváncsiságunk. Visszafordulunk, lekászálódunk a bicikliről, és megnézzük a másik oldalt is. „Ezen a ponton vesztettem el a türelmem" – avat be a felirat egy másik fehérre színezett körre mutatva.De miért pont ezen? – jön az első kérdés. Mondjuk, bármi is legyen a válasz, tény, hogy a türelmet általában nem elveszíteni, hanem megtartani nehéz. Ha pedig valaki még azt is tudja, hogy hagyta el, igazán elégedett lehet magával. Hiszen jobb esetben azért vigyáz rá az ember egy ideig – teszi egyik zsebből a másikba, őrzi, mint egy törékeny porcelánfigurát. Aztán vagy elönti az agyat a köd, az emlékét is elnyelve az egykori türelemnek, vagy észrevesszük a pirosan villogó vészjelzést a fejünkben, és képesek vagyunk sarkon fordulni. Na, ez a jobbik eset – a kukának meg még csak az első oldala.