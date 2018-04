Pontosan céloztak a vödörrel, nem menekültek a pusztaszeri asszonyok és leányok - galéria, videó

„Itt a vödör, benne víz, nem fog fájni, ne hisztizz!" – hangzott el a rigmus egymás után többször Pusztaszeren ahol idén is hagyományos locsolkodást rendeztek. A népviseletbe öltözött lovaskocsis menet, zenekari kísérettel – pusztaszeri és környékbeli településekről származó zenészek baráti társaságával – indult el a Talléros vendéglő elől, de csak miután a pultos, Bárkányi Klára is megkapta, ami ezen a napon jár neki: jó néhány vödör hideg kútvizet a nyakába. – Én állok elébe, ma ennek a napja van – mondta bátran mosolyogva, majd amikor a fotó miatt már második alkalommal érkezett a hideg zuhany, eltűnt a mosoly őszintesége az arcáról. Lemosta a hideg víz.A tíz pusztaszeri férfi, legény és egy kisfiú összesen öt helyre látogatott el. A legfiatalabb locsoló, a négy és féléves Rácz Sanyika, Sanci volt, akit mindenki azonnal a szívébe zárt, ahogy apró kis vödréből megpróbálta kilöttyenteni a vizet. A legények nem vallottak szégyent, mind a tízen saját verssel érkeztek. A csapathoz idén csatlakozott Grósz Valter és nagypapája, Sándor. – Én csak a költeménnyel veszek részt és viszem utána meleg kabátot – mondta Valter édesapja, Attila, aki egyedi locsolóverset írt a fiának. Valter Szegedre jár iskolába, ezért a költeményben helyet kaptak azok a szegedi lányok, akik „sírnak-rínak", mert a kölnijét nem pazarolja rájuk húsvét hétfőn. A versben a Grósz család többi férfi tagja is feltűnt: „Szép versemet apa írta, tatáé a kalapom, piros tojást hogyha kapok, kezemből ki nem adom".A versek után pedig nem volt menekvés. Minden leány, hajadon és asszony bőven kapott a nyakába a hideg vízből. A pusztaszeri locsolók olyan pontosan céloztak a vödörrel, hogy senki nem úszta meg szárazon. Volt is nagy kacagás több helyen, amit aztán hamar vacogás követett az igazi tavaszias időben, amikor egyik pillanatban kellemesen melegen sütött a nap, majd a másikban csípős hűvösre váltott a levegő az erős szél miatt.A legényeket mindenhol gazdagon megvendégelték házi finomságokkal: sonkával, kolbásszal, friss kaláccsal, sós és édes süteményekkel, valamint különböző üdítőkkel és alkoholos frissítőkkel, úgy mint sör, bor és pálinka.Az utolsó állomás idén is a vendégházként működő, egykori pusztabíró háza volt, amelynek udvarán gémeskútból húzták fel a hűvös vizet a locsolók, majd alaposan megöntözték a lányokat, asszonyokat, hogy el ne hervadjanak jövő húsvét hétfőig.