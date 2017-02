Popslágerekkel pörgetik fel a balettet

A tánc rosszfiúi, ahogy a hét táncost nevezik, Michael Jackson, Prince, Rihanna, Beyoncé, a Queen és más sztárok legismertebb zenéivel robbannak be a színpadra. Az előadók és vezetőik, Rasta Thomas és Adrienne Canterna meggyőződése, hogy a balettnek is olyan szórakoztatónak és szexinek kell lennie, mint egy popkoncertnek. Thomas, aki tíz éve alapította a társulatot, feltétlenül valami egyszeri, sosem látott produkciót akart létrehozni. A tánc teljes spektrumát színpadra akarta vinni, példaképei között ott van a klasszikus balett-táncos Mihail Barisnyikov, a poplegenda Michael Jackson és a színész, kungfuharcos Bruce Lee is.



Az álmához munkatársakat is talált: feleségét, Adrienne-t, aki a társulat koreográfusa, valamint hét táncost, akik „mindent tudnak a balett mesterségéről". Sikerüket már az alakulás évében megalapozták a So you think you can dance című amerikai tv-show-ban, ahol megnyerték az első díjat. 2008 óta négy kontinensen turnéznak folyamatosan nemzetközi sikereket elért táncosaikkal és látványos műsorukkal.



Magyarországi turnéjuk harmadik állomása Szeged, ahol május 6-án délután 3 és este 7 órakor is fellépnek a nagyszínházban. A belépőket 5900 és 9900 forint közötti áron értékesítik online és a színház jegyirodájában.