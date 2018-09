Póráz nélkül, szabadon - kutyafuttatók a megyében

Póráz nélkül

A szakember szerint kevesebb szív- és érrendszeri panasszal rendelkeznek azok, akik rendszeresen sétáltatnak kutyát.

Viselkedni tudni kell

Bambusz rendszeresen teszteli Szegeden a Margaréta utcai kutyafuttatót. Nagyon bejött neki. Fotó: Kuklis István

Csobbanás

Bevihetjük kedvenceinket

Beton, zaj, nagy forgalom – leginkább ezek azok a tényezők, amelyek nem teszik lehetővé, hogy póráz nélkül vigyük utcára ebünket a belvárosban, így gyakran előfordul, hogy futás nélkül, pórázon élik le az életüket négylábú barátaink. Van azonban megoldás, Csongrád megyében is találtunk kutyafuttató helyeket, ahol szabadon rohangálhatnak az állatok, valamint több helyszínen ügyességüket is próbára tehetik a gazdik segítségével az agility- pályán.Megkerestük a megye tíz legjobb kutyafuttató helyét. A prímet egyértelműen Szeged viszi, de Hódmezővásárhelyen is levehetjük a pórázt a kutyánkról az Ifjúsági Park kijelölt részén, valamint a Tóalj utca 67. szám alatt is. Csongrádon és Szentesen nincs kijelölt kutyafuttató.A megyeszékhelyen már jóval nagyobb a választék, toplistára került a Zápor-tó mellett a Margaréta és a Sárosi utcák sarkán, a Gáz utcában, a Vértónál, a Kamara- és Körtöltésnél, Tarjánban a Hajlat utcában, a Tisza hullámterénél (kivéve az üdülőterületet) és a Puskás utca 5. szám alatt kialakított kutyafuttató is. Ezekre a helyekre bárki betérhet, ám odáig pórázon érdemes vinni a házi kedvencet.A szakemberek szerint kevesebb szív- és érrendszeri panasszal rendelkeznek azok, akik hetente sétáltatnak kutyát, ezért a futtatók mellett célszerű a kutyabarát parkokat is meglátogatni, a rendszeres mozgás pozitív hatással van ember és állat szervezetére egyaránt. Ehhez ajánljuk például Szegeden az Erzsébet és a Gergő ligetet, a Stefániát, a Dugonics és a Széchenyi teret is. Fontos tudnunk, hogy bár törvényileg nem szabályozott a kutyák sétáltatása, az önkormányzatok helyi rendeletekkel szabályozzák az ebtartást.Szegeden a 28/1999-es önkormányzati rendelet szerint közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben és azoknak udvarán biztonságos vezetésre alkalmas pórázt, bizonyos esetekben pedig szájkosarat kötelező használni. Sőt, a kutyánk után kötelesek vagyunk összeszedni a kutyapiszkot.A szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, egyes esetekben 3–20 ezer forintos helyszíni bírságot szabhatnak ki. De a gyakorlat ennél jóval egyszerűbb, ha a kutyánk nem veszélyeztet senkit, és betartja az általános normákat, amelyekre megtanítottuk, önfeledt kikapcsolódásban lesz részünk kedvencünkkel.Közösen mozoghatunk továbbá az októberi VI. Mezei Futóversenyen is a házőrzőkkel, 3 és 6 kilométeres távot hirdetnek ebben a kategóriában, viszont kizárólag hámmal – textil, bőr vagy rugalmas póráz segítségével vihetjük magunkkal futni az ölebet.A kutyák körében közkedveltek a vizes helyek, nyáron különösen szeretnek lubickolni. Csongrád megyében erre is van lehetőség, szabadon, pórázmentesen szaladgálhatnak a vízparton és a vízben is Mártélynál, a szegedi Tisza-parton a Laposon és a Sárgán, valamint az újszegedi Holt-Marosnál is.A séta mellett például ruháinkat is elvihetjük mosásra a kutyánk társaságában, ugyanis a Mosómaci mosodája nyitott erre, éppúgy, mint a MOL benzinkútjai, így nem kell a négylábút a kocsiban hagyni, ha fizetnénk vagy innánk egy kávét. Továbbá a Mérey utcai kézimunkaboltba, valamint a Praktiker üzleteibe is bemehetünk vásárolni, utóbbiba inkább közepes és kis méretű kutyákkal.Sütizni, sörözni, kávézni, ebédelni és vacsorázni ebbel is mehetünk Szegeden a Kék Elefánt Kávézóba, a Gutenberg utcai Stop Cukrászdába, a Vígmatróz sörözőbe, a Gringos étterembe, a Hatos Rétesbe, a Dokk kávézóba, a Betyárok tanyájára, a Gőry Pince Étterembe, illetve a Vendéglő a Régi Hídhoz kerthelyiségébe is.A vendéglátók jellemzően ivóvízzel is megkínálják vendégeik kedvenceit. Emellett meg is szállhatunk például Makón a Bástya Hotelben, valamint Szegeden a Tisza Hotelben, a Mátrix Hotelben, a Hunguest Hotel Forrásban, valamint a Mozart Hotelben is, ezek mind-mind állatbarát helyek.