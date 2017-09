Port kavar az építkezés a Vadaspark Lakóparkban: úgy tudjuk, a Készenléti Rendőrség bázisa épül a volt laktanyában

Rendőrségi bázis



A kivitelező nem árulta el, de több forrásból – például Maul Ibolyától, a Vadaspark Lakópark Egyesület elnökétől – is úgy értesültünk, hogy a Készenléti Rendőrség bázisa épül a volt laktanyában. Megkérdeztük erről az ORFK sajtóosztályát, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Két hete bontanak a volt Vorosilov laktanyában. Fotó: Frank Yvette

– Hatalmas porral jár a bontás, mert az épület legfelső emeletéről talicskából öntik le az építési törmeléket, ami beteríti a környéket – mondta lapunknak egy nevét nem vállaló Teve utcai olvasónk. A Vadaspark Lakóparkban a Teve utca melletti egykori Vorosilov laktanyában két épületet bontanak „csontvázra". A két hete kezdődött munkáról sokan mondják el véleményüket a lakópark-egyesület Facebook-oldalán. A legtöbb hozzászólót a por zavarja. „Az a törmelék, amit az ablakokból öntenek ki az építkezésen, és amitől porzik a környék, ugye nem tartalmazhat szórt azbesztet?" – kérdezte kétségbeesetten egy kommentelő, aki szerint egy zárt csőrendszeren kellene leengedni az építési törmeléket.Maul Ibolya, a Vadaspark Lakópark Egyesület elnöke próbálja nyugtatni a kedélyeket, csitítani az indulatokat. – Azzal nem vagyunk előrébb, ha veszekedünk. Én is a saját szememmel láttam, hogy a harmadik emeletről öntötték ki a sittet – mondta az elnök. Egy másik, név nélkül nyilatkozó nő arról beszélt, hogy valóban száll a por, és az nem komfortos, de nagy az építkezés, és szerinte vannak, akik túllihegik a dolgokat. A közösségi oldalon arról is írtak, hogy valakinek bezuhant a kertjébe egy ajtó a bontásról.

– Hozzánk esett be az ajtó. Átmentem reklamálni, rendesek voltak, megígérték, hogy többé nem történik ilyen. Mi nem kaptunk értesítést arról, hogy a szomszédunkban építkezés lesz, de elfogadom, hogy a bontás porral, zajjal jár. Úgy tudjuk, hogy szeptember 30-áig végeznek a munkával – mondta Busa Zoltán. Egy másik férfi arról beszélt, hogy bár zajos és poros a bontás, de elfogadják, ha készen lesznek vele szeptember végéig, ahogy ígérték. Úgy tudja, hogy a két átalakított épület mellett egy újat is építenek jövő március végéig.– Látja ott a csúszdákat? – mutatott az építésvezető az udvaron felhalmozott hatalmas csövekre. – Azért nem használjuk a zárt csőrendszert, mert a törmelék horizontálisan ugyanúgy porolt volna, amikor a földre ér – mondta a kivitelezést végző West Hungária Bau építésvezetője, aki nem adta nevét a beszélgetéshez. Elmondása szerint a napokban sikerült feléleszteniük a laktanya egykori tűzcsaprendszerét, így már locsolni is tudnak a bontáskor, de még így sem tudnak teljes pormentességet ígérni. – Ez a munka ezzel jár, de a tervek szerint szeptember végére befejezzük – mondta az építésvezető, aki városi legendának nevezte a kertbe zuhant ajtót, de ígérte, hogy utánakérdez.