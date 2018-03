Port kavart a takarítás a Roosevelt téren: Sokallják a bérlők a megemelt díjat, az IKV cége szerint nem lehet olcsóbban

Juhász István is sokallja a takarítás díját. Fotó: Török János

– Nem az áremelés bosszantott fel, hanem az, hogy semmilyen beleszólásunk sincs semmibe. Nemcsak minket érint az áremelkedés, minden önkormányzati tulajdonú ingatlannál probléma lesz, kivéve azokat, ahol több a magántulajdonos – mondta Juhász István, a Roosevelt tér 14. szám alatti, többségében önkormányzati tulajdonban lévő bérház egyik bérlője, aki a többi lakó nevében is beszélt.Kifejtette, hogy a legutóbbi közgyűlésen csak a tulajdonosok vehettek részt, a bérlők nem. Őket az önkormányzat nevében képviselte valaki. A társasházban öt magántulajdonban lévő lakás és a halászcsárdával együtt 13 bérlemény található.– A leghúsbavágóbb pont a ház takarítási díjának emelése volt. Ez 2015-ben lakásonként havi 1900, 2016-ban 2750, 2017-ben 3660 forint volt, most pedig 5436 forintra jön ki, ami egységesen nagy felháborodást keltett – magyarázta Juhász István, aki árajánlatot kért egy másik takarítócégtől, amely olcsóbban tudná vállalni a takarítást.Hegedűs János, az IKV Zrt. Szegedi Intézménytakarító üzletág-igazgatója elmondta, a cég több mint tíz éve takarít a házban, aminek átlagos havi munkaóra-szükséglete 35 óra. Ennél rövidebb idő alatt nem lehet elvégezni a járda felseprését, a szemét összeszedését, hetente a lépcsőház felseprését és vegyszeres felmosását, a lépcsőházi korlát, a bejárati ajtó tisztán tartását és a lépcsőház pókhálózását, télen, munka- és pihenőnapokon a lakóépülethez tartozó járdaszakaszról a hó eltakarítását, síkosságmentesítését, tavasszal és ősszel a nagytakarítást, a nyílászárók, korlátok, falfelületek, csőszerelvények portalanítását, a kukák ki- és bemozgatását, hetente az udvar seprését.– A takarítandó felület havonta összesen 11 ezer 799 négyzetméter, amiért a ház összesen 97 ezer 790 forintot fizet havonta, ami fedezi a 27 százalék áfát, a takarítószerek költségét, a rezsiköltséget, a 21 százaléknyi szociális és szakképzési hozzájárulást, a 19,5 százaléknyi szabadságra, táppénzre és egyéb távollétre eső átalányköltséget, és végül marad a havi 35 munkaórára eső 27 ezer 790 forint bruttó minimálbér, ami a dolgozók munkabére. Ez az utóbbi 4 évben 31 százalékkal emelkedett, a takarító-üzletág a korábbi években elmaradt ettől, amit most érvényesítettünk, ezért az áremelkedés. Ami örvendetes a dolgozóinknak, az teher az ügyfélnek – tette hozzá Hegedűs, aki szerint a bérlők által említett olcsóbb ajánlat, nulla adófizetés és nulla anyagköltség mellett csak 566 forintos órabért tenne lehetővé, amikor a kötelező minimálbér 794 forint. Ha pedig mégis megfizetik a minimálbért, akkor csak havi 25 óra munkát fedezne az összeg, ami alatt nem lehet elvégezni a takarítást.A napirendi pontok megszavazásával kapcsolatban megtudtuk, a társasházi törvénynek megfelelően a közgyűlésen a tulajdonosok döntenek a felmerülő kérdésekben, a bérlők érdekeit pedig a tulajdonos, az önkormányzat képviseli.