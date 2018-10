Praxisközösség alakult a Homokhátságon

Egy európai uniós pályázatnak köszönhetően közel 60 praxisközösség jön létre Magyarországon, amelyekben egymáshoz közeli települések háziorvosai és egészségügyi szakemberei fognak össze és látják el együtt összevont területüket. Eddig 45 sikeres pályázatot bíráltak el, amelyekből 8 praxisközösség a dél-alföldi régióban nyílik. Ezek egyike az A praxisközösség, amely Mórahalom, Ruzsa és Zákányszék lakosságát látja majd el. Ennek megalakulásáról tegnap tartottak sajtónyilvános rendezvényt a mórahalmi Colosseum Hotelben.



Végvári Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ alapellátásért felelős szakmai vezetője elmondta: a praxisközösségek létrehozását az egyenlőtlen területi hozzáférés indokolta elsősorban: a kistelepüléseken élőknek többet kell utazniuk a különböző szintű egészségügyi ellátások igénybevételéhez. Emellett az országban immár közel 400 betöltetlen háziorvosi körzet van, amely rávilágít arra, hogy meg kell változtatni a működési modellt. A most induló praxisközösségek amellett, hogy kibővítik a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások körét, a túlterhelt háziorvosokat is mentesítik a feladataik egy része alól.



Mester Lajos, az A praxisközösség szakmai vezetője elmondta, Mórahalom, Zákányszék és Ruzsa közel 12 ezres lakosságát 2 vegyes háziorvosi, 5 felnőtt háziorvosi és egy gyermekellátó háziorvosi praxis személyzete, illetve 2 gyógytornász, egy pszichológus-mentálhigiénés szakember és egy dietetikus látja el – utóbbi három szakterület újdonságként jelenik meg a helyben elérhető szolgáltatások között. A hagyományos, orvosi rendelési idő után pedig prevenciós rendeléseket vezetnek be, ahol egyénre szabott életmód-tanácsadással szolgálnak a praxisközösséghez tartozó lakosságnak. – A dohányzásról való leszokás támogatása, a testsúlykontroll és a szűrésekre való mozgósítás lesz a legfontosabb feladata ezeknek a rendeléseknek – tette hozzá.



Az ország praxisközösségeiben a pályázati időszak alatt, azaz 2020. szeptember végéig 120 ezer egészségfelmérést készítenek, amely alapján a betegeknek célzott ellátást is adnak, illetve megfelelő ellátóhelyre irányítják őket. A praxisközösségek a következő két évben modellprogramként működnek majd, több mint 500 ezer fős lakossági mintán. A tapasztalatok alapján készül el az a javaslat, amely akár a teljes alapellátási rendszer szerkezetét is érintheti majd.